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Пациенты после перенесенного COVID-19 смогут пройти стационарную реабилитацию

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пациенты после перенесенного COVID-19 смогут пройти стационарную реабилитацию

Пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 смогут пройти реабилитацию, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«В настоящий момент подготовлено одно из наших учреждений для проведения стационарного этапа реабилитации, если это понадобится», — сказала она.

Вместе с тем, по словам замминистра, 85% пациентов переносят заболевание бессимптомно или легко, коронавирус не оставляет в их организме никакого следа. Это подтверждает и международный опыт.

https://www.belta.by/

 
 
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Пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 смогут пройти реабилитацию, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во...
 
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