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Пациенты после перенесенного COVID-19 смогут пройти стационарную реабилитацию
14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пациенты после перенесенной
«В настоящий момент подготовлено одно из наших учреждений для проведения стационарного этапа реабилитации, если это понадобится», — сказала она.
Вместе с тем, по словам замминистра, 85% пациентов переносят заболевание бессимптомно или легко, коронавирус не оставляет в их организме никакого следа. Это подтверждает и международный опыт.
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