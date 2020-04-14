Пациенты после перенесенного COVID-19 смогут пройти стационарную реабилитацию

Источник материала: Вороновская газета





Пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 смогут пройти реабилитацию, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«В настоящий момент подготовлено одно из наших учреждений для проведения стационарного этапа реабилитации, если это понадобится», — сказала она.

Вместе с тем, по словам замминистра, 85% пациентов переносят заболевание бессимптомно или легко, коронавирус не оставляет в их организме никакого следа. Это подтверждает и международный опыт.

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