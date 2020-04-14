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В сфере особого внимания: контроль за пожарной безопасностью и меры по противодействию COVID-19 в регионе

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: контроль за пожарной безопасностью и меры по противодействию COVID-19 в регионе

Контроль за эпидемической ситуацией на Гродненщине, противопожарная безопасность в связке с вопросом заброшенных домов – эти темы обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

Произошедшие на минувшей неделе крупные пожары в нескольких районах области потребовали конкретного и детального изучения ситуации с противопожарной безопасностью, причем в связке с вопросом заброшенных домов, которые расположены в сельской местности. Как показывает практика, преимущественно такие дома используются гражданами сезонно, и в большинстве своем хозяева за ними присматривают и заботятся об их надлежащем состоянии. Однако нередки случаи, когда такие летние дачи забыты, а владельцы годами не появлялись в родных когда-то пенатах. Именно такое отношение зачастую приводит в том числе к серьезным последствиям. Так, на недавнем пожаре в Щучинском районе, в деревне Нарчи, большинство уничтоженных огнем построек давно уже стояли заброшенными. Во время оперативного совещания в облисполкоме было четко озвучено поручение – активизировать работу в рамках комиссии по ЧС и, в частности, пристальное внимание уделить хуторам и деревням. За этим, как отметил председатель облисполкома, должен быть надлежащий контроль. Алгоритмы и инструменты уже выработаны экспертами, и их следует придерживаться. Активнее должны отнестись к этим вопросам и рабочие группы с участием представителей РОВД и МЧС. Также актуально – сориентировать владельцев домов, что за своим имуществом надо смотреть, заботиться о его состоянии. Прибранные еще с осени территории, скошенная трава, освобожденные от мусора и кустарников участки – фактически залог более безопасной обстановки в каждом отдельно взятом населенном пункте.

Также, учитывая повышенный уровень пожарной опасности в экосистемах (на всей территории Гродненской области уже введен запрет на посещение лесов из-за установившейся сухой погоды), специалистам и ответственным управлениям поручено строго контролировать эту ситуацию, в том числе на торфяниках, а также на других природных территориях.
Еще один актуальный вопрос, который получил широкое и подробное обсуждение в ходе оперативного совещания, – контроль за развитием эпидситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Сегодня принимаются все необходимые меры для эффективной борьбы с распространением COVID-19: заболевшие находятся под наблюдением, врачами и специалистами постоянно отслеживаются контакты всех уровней, медперсонал и учреждения здравоохранения обеспечены всем необходимым: от лекарств до средств индивидуальной защиты, активно к процессу помощи и обеспечения подключились предприятия и компании области, которые организовали выпуск медицинских масок и средств дезинфекции у себя на производствах.

Как отметил председатель облисполкома, крайне важно соблюдать четкий и повсеместный контроль за ситуацией во всех сферах, а также расширить профилактические меры и информировать граждан об актуальных моментах, касающихся темы коронавирусной инфекции. Люди должны знать, как обезопасить себя, как позаботиться и какие меры предпринять во время самоизоляции, на какие возмещения из-за нетрудоспособности они вправе рассчитывать, находясь, например, на больничном. Все это должно идти в соответствии с актуальными постановлениями и законодательными актами.

Между тем, еще один важный аспект, который взят под пристальный контроль, – наблюдение и сопровождение граждан, которые приезжают в область из-за границы. Здесь первоочередно обеспечить контроль на всех пунктах пропуска. Для каждой такой задачи разработаны эффективные алгоритмы действий, и многое зависит от их четкого выполнения. В частности, для тех, кто вернулся из стран, где регистрируются случаи COVID-19, должен действовать режим самоизоляции в течение 14 дней. В это время за его состоянием наблюдают медики даже в случае, если самоизоляция происходит дома.

#местное самоуправление
Дмитрий СМИРНОВ
https://grodnonews.by/

 
 
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Контроль за эпидемической ситуацией на Гродненщине, противопожарная безопасность в связке с вопросом заброшенных домов – эти темы обсудили на оперативном...
 
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