"Этот COVID превратился в политику": Лукашенко требует вернуть детей в школы









Во время поездки Лукашенко подчеркнул, что в нынешней ситуации важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях.





Он пообещал оказать финансовую поддержку из госбюджета и направить средства в области, чтобы "главы облисполкомов на местах распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.





Лукашенко также заявил, что в стране якобы справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса.





"Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске . У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное - не допустили всплеска", - цитирует Лукашенко его пресс-служба





Обращаясь к главе Гродненской области Владимиру Кравцову, Лукашенко сказал: "По заразе, знаю, лучше других областей выглядите. Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал".





При этом Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели.





"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - заявил Лукашенко.





"Поэтому могут где-то заниматься - пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс", - заявил Лукашенко.









Напомним, пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси придется на конец апреля - начало мая. Это заявили и ВОЗ, и в белорусском Минздраве.





ближайшие недели в Беларуси будут критическими и высказав обеспокоенность ситуацией в нашей стране . При этом в ВОЗ также настоятельно рекомендовали прекрать все массовые мероприятия, заявив, что





Однако Лукашенко демонстративно пренебрегает рекомендациями медиков ради удовлетворения своих больных амбиций - он намерен несмотря ни на что провести в Минске парад 9 мая и ради этого готов пойти по трупам. Недаром власт щательно скрывают информацию о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионах, отделываясь сухой статистикой в целом по стране.



