Караник просит беларусов воздержаться от массовых мероприятий. Лучше бы он просил об этом Лукашенко

По его словам, самый большой риск, который видят в Минздраве, – это четырехдневные выходные (25-28 апреля).





"Зная традиции наших граждан посещать могилы своих родных и престарелых родственников для того, чтобы совместно вспомнить тех, кого нет с нами, в данном случае мы бы просили действительно всех оставаться в местах проживания и максимально ограничивать общение. И в православии, и в католичестве есть еще и другие дни, когда можно вспомнить ушедших, когда можно привести в порядок могилы без риска, чтобы этих могил стало больше", – подчеркнул глава Минздрава.









В ведомстве видят, что в некоторых регионах Вербное воскресенье и католическая Пасха принесли свои плоды – там увеличилось количество инфицированных. То же самое касается и выездов на шашлыки.





проведите эти четыре дня в том круге общения, в котором вы обычно общаетесь, погуляйте на свежем воздухе и воздержитесь от посещения других регионов, своих дальних родственников, особенно пожилых людей, и от организации каких-то массовых мероприятий", – цитирует Караника sputnik.by "Поэтому мы говорим:", – цитирует Караника









Напомним, с 20 апреля Лукашенко приказал возобновить занятия в школах. При этом он заявил, что школьники должны "отработать" затянувшиеся каникулы в субботы 25 апреля и 1 мая.





И это несморя на то, что 1 мая - официально праздничный день. А на конец апреля - начало мая как белорусские медики, так и предствители ВОЗ прогнозируют пик заболеваемости COVID-19.





Более того, на 25 апреля власти назначили в стране "субботник".



