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Караник просит беларусов воздержаться от массовых мероприятий. Лучше бы он просил об этом Лукашенко
17.04.2020 18:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Белорусам следует на праздники оставаться дома и ограничить общение, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге в пятницу.
По его словам, самый большой риск, который видят в Минздраве, – это четырехдневные выходные (25-28 апреля).
"Зная традиции наших граждан посещать могилы своих родных и престарелых родственников для того, чтобы совместно вспомнить тех, кого нет с нами, в данном случае мы бы просили действительно всех оставаться в местах проживания и максимально ограничивать общение. И в православии, и в католичестве есть еще и другие дни, когда можно вспомнить ушедших, когда можно привести в порядок могилы без риска, чтобы этих могил стало больше", – подчеркнул глава Минздрава.
В ведомстве видят, что в некоторых регионах Вербное воскресенье и католическая Пасха принесли свои плоды – там увеличилось количество инфицированных. То же самое касается и выездов на шашлыки.
"Поэтому мы говорим: проведите эти четыре дня в том круге общения, в котором вы обычно общаетесь, погуляйте на свежем воздухе и воздержитесь от посещения других регионов, своих дальних родственников, особенно пожилых людей, и от организации каких-то массовых мероприятий", – цитирует Караника
Напомним, с 20 апреля Лукашенко приказал возобновить занятия в школах. При этом он заявил, что школьники должны "отработать" затянувшиеся каникулы в субботы 25 апреля и 1 мая.
И это несморя на то, что 1 мая - официально праздничный день. А на конец апреля - начало мая как белорусские медики, так и предствители ВОЗ прогнозируют пик заболеваемости COVID-19.
Более того, на 25 апреля власти назначили в стране "субботник".
По данным на 17 апреля в Беларуси уже около 5 тысяч официально зараженных коронавирусом, жертвами COVID-19 стали 42 человека. Больше всего зараженных в Минске – 1,3 тысячи человек, на втором месте – Витебская область.
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Белорусам следует на праздники оставаться дома и ограничить общение, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге в пятницу.
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