Минтранс предлагает гражданам информировать Транспортную инспекцию и ГАИ о фактах нарушения водителями, проезжающих транзитом по территории Республики Беларусь

Источник материала: Новости Докшицы





В связи с наличием фактов массового нарушения водителями, осуществляющими международные транзитные перевозки по территории Республики Беларусь в части движения только по маршрутам, а также остановки и стоянки только в пунктах, определенных постановлением Совмина № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» (далее – постановление Совмина № 171), а также в целях оперативного реагирования и повышения эффективности мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны, Минтранс совместно с МВД предлагает гражданам, в случае обнаружения фактов нарушения постановления Совмина № 171 водителями международниками, информировать о данных фактах сотрудников органов ГАИ по тел. 102 и Транспортной инспекции по тел. (017) 286 76 96.

По состоянию на 16 апреля 2020 г. за неисполнение водителями требований постановления Совмина № 171, Транспортной инспекцией начат административный процесс по 41 фактам нарушений (ст. 23.4 КоАП РБ), 6 водителя привлечены к административной ответственности, по 41 фактам были вызваны сотрудники таможенных органов и ГАИ. По информации Государственного таможенного комитета зафиксировано 282 факта нарушения, ГАИ — 107 (ст. 23.4 КоАП РБ).

В отношении правонарушителей применяется административное взыскание. Санкция в соответствии со ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь предусматривает наложение штрафа до 50 базовых величин или административный арест.

На сегодняшний день, водителям, выполняющим транзитные автомобильные перевозки грузов, Транспортной инспекцией выдано 10 873 требования.

Напоминаем, что перевозчики, следующие транзитом по территории Республики Беларусь, обязаны:

— осуществлять перевозку только по республиканским автомобильным дорогам с возможностью остановки (стоянки) для отдыха и питания, заправки грузовых автомобильных транспортных средств исключительно в специализированных местах;

— покинуть территорию Республики Беларусь по кратчайшему пути следования не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию;

— в период остановки (стоянки) не покидать территорию специализированных мест.

Кроме того, все водители транспортных средств после завершения международной автомобильной перевозки грузов на территории Республики Беларусь обязаны:

— иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и использовать их при выходе из транспортного средства;

— соблюдать установленные законодательством требования нахождения в самоизоляции до начала следующей перевозки (рейса) либо в течение 14 календарных дней.