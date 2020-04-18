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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

18.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Aлександр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область крайне негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства, которые часто показывают ложный результат.

"Тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный", - заявил Лукашенко, слова которого привел телеканал СТВ.

По словам белорусского лидера президент России Владимир Путин переоценил эффективность российских тестов на COVID-19. "Он в сердцах сказал, что эффективность российских тестов — 40%. По моим ощущениям — 30%", - отметил президент Беларуси.

Кроме того, Лукашенко вспомнил и о коронавирусе главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, выявленном вскоре после посещения больницы главой российского государства.

Ранее 15 граждан России, прибывших на работу на БелАЭС, были госпитализированы после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. Повторные тесты россиян оказались отрицательными, и они были выписаны из больницы.

Критику в адрес российских тестов на коронавирус высказывал ранее и руководитель МИД Беларуси Владимир Макей. "Нам сейчас эти тесты не нужны", - отметил он в одном из интервью, говоря об их низкой эффективности.
 
 
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Aлександр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область крайне негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства, которые часто...
 
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