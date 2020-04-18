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Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 18 апреля

18.04.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 18 апреля

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежую статистику по COVID-19. 

На 18 апреля в Беларуси проведено 92.709 тестов на COVID-19. В тестировании задействованы 25 лабораторий.

На стационарном лечении находится 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациента. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежую статистику по COVID-19.  На 18 апреля в Беларуси проведено 92.709 тестов на COVID-19. В тестировании задействованы...
 
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