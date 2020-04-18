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Нобелевский лауреат предположил, что COVID-19 имеет искусственную природу

18.04.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нобелевский лауреат предположил, что COVID-19 имеет искусственную природу

Французский вирусолог Люк Монтанье, который в 2008 году получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, высказал предположение, что коронавирус не имеет природного происхождения, передает телеканал CNEws. 

По мнению Монтанье, коронавирус могли выработать в лаборатории Уханя при попытке создания вакцины от СПИДа. Нобелевский лауреат пришел к такому выводу, опираясь на изучение структуры вируса, которое содержится в исследовании французского математика Жан-Клода Переза. Профессор считает, что вирус SARS-CoV-2 «содержит элементы вируса ВИЧ», который перетекает в СПИД. 

Другой французский вирусолог Этьен Симон-Лорьер заявил о том, что предположения Монтанье являются «глупостью». По его словам, COVID-19 содержит незначительные элементы, которые имеются и в других инфекциях данного семейства. «Это части генома, которые действительно похожи на многие элементы в генетическом материале бактерий, вирусов и растений», – пояснил Симон-Лорьер.

Представитель Елисейского дворца заявил, что выдвинутая Монтанье теория не имеет доказательств. 

ФОТО: EPA

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Французский вирусолог Люк Монтанье, который в 2008 году получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, высказал предположение, что коронавирус не имеет природного...
 
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