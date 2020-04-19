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Нидерланды возобновляют авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией

19.04.2020 10:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Нидерландах снят запрет на авиасообщение с тремя странами, что было запрещено раньше. Речь идет об Италии, Испании и Австрии.

Об этом сообщает в Facebook Консульский подразделение Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

“С 17 апреля текущего года Нидерланды снимают запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией”, - говорится в сообщении.

В комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук также отметил, что пассажиры (включая транзитных пассажиров), которые направляются в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, теперь могут въехать в Нидерланды только при наличии формы о состоянии здоровья.

“Пассажиры, которые следуют в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, при прибытии в Нидерланды, они должны иметь специальную форму о состоянии здоровья и самоизоляцию”, - сказал Карпук.

Специальные формы можно получить перед регистрацией на рейс.


Как сообщал Укринформ, В Нидерландах по состоянию на середину дня 18 апреля количество больных коронавирусную болезнь COVID-19 выросла до 31 589, всего в стране 3 601 умерших.

В Нидерландах до 28 апреля действуют ограничительные меры с целью противодействия распространению коронавируса.

Все мероприятия с участием значительного количества людей в стране запрещено до 1 июня. Это касается и событий, на которые собирается менее 100 человек. Людей призвали не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.
 
 
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В Нидерландах снят запрет на авиасообщение с тремя странами, что было запрещено раньше. Речь идет об Италии, Испании и Австрии.
 
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