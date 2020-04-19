|
Нидерланды возобновляют авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией
19.04.2020 10:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Нидерландах снят запрет на авиасообщение с тремя странами, что было запрещено раньше. Речь идет об Италии, Испании и Австрии.
Об этом сообщает в
“С 17 апреля текущего года Нидерланды снимают запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией”, - говорится в сообщении.
В комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук также отметил, что пассажиры (включая транзитных пассажиров), которые направляются в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, теперь могут въехать в Нидерланды только при наличии формы о состоянии здоровья.
“Пассажиры, которые следуют в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, при прибытии в Нидерланды, они должны иметь специальную форму о состоянии здоровья и самоизоляцию”, - сказал Карпук.
Специальные формы можно получить перед регистрацией на рейс.
Как сообщал
В Нидерландах до 28 апреля действуют ограничительные меры с целью противодействия распространению коронавируса.
Все мероприятия с участием значительного количества людей в стране запрещено до 1 июня. Это касается и событий, на которые собирается менее 100 человек. Людей призвали не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра. За нарушение предусмотрен штраф в размере 400 евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нидерландах снят запрет на авиасообщение с тремя странами, что было запрещено раньше. Речь идет об Италии, Испании и Австрии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)