Нидерланды возобновляют авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией

Facebook Консульский подразделение Посольства Украины в Королевстве Нидерланды. Об этом сообщает вКонсульский подразделение Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.





“С 17 апреля текущего года Нидерланды снимают запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией”, - говорится в сообщении.





В комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук также отметил, что пассажиры (включая транзитных пассажиров), которые направляются в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, теперь могут въехать в Нидерланды только при наличии формы о состоянии здоровья.





“Пассажиры, которые следуют в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, при прибытии в Нидерланды, они должны иметь специальную форму о состоянии здоровья и самоизоляцию”, - сказал Карпук.





Специальные формы можно получить перед регистрацией на рейс.









Укринформ , В Нидерландах по состоянию на середину дня 18 апреля количество больных коронавирусную болезнь COVID-19 выросла до 31 589, всего в стране 3 601 умерших. Как сообщал, В Нидерландах по состоянию на середину дня 18 апреля количество больных коронавирусную болезнь COVID-19 выросла до 31 589, всего в стране 3 601 умерших.





В Нидерландах до 28 апреля действуют ограничительные меры с целью противодействия распространению коронавируса.



