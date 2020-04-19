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Доктор Комаровский предостерег от использования озонаторов, кварцевых и ультрафиолетовых ламп для дезинфекции дома

19.04.2020 17:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Комаровский предостерег от использования озонаторов, кварцевых и ультрафиолетовых ламп для дезинфекции дома

Проводить дезинфекцию помещений с помощью ультрафиолета, озона и кварца можно лишь в том случае, если там нет людей. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в новом выпуске своей передачи на YouTube, где он отвечает на вопросы подписчиков о коронавирусе.

Доктор подчеркнул, что использовать такой вид дезинфекции дома нельзя, поскольку УФ-облучение провоцирует развитие онкологических заболеваний у человека.

По его словам, УФ-лучи способны убивать микроорганизмы за счет разрушения РНК и ДНК, при этом они опасны и для людей.

Комаровский добавил, что при помощи кварца, ультрафиолета и озона можно убить все живое, но нельзя допускать, чтобы такие лучи попадали на человека. Врач отметил, что ультрафиолет и кварц не используют в жилых домах для дезинфекции, поскольку они изменяют структуру кислорода и очень сушат воздух. Такой способ оправдан для санитарной обработки общественного транспорта в депо, когда пустые автобусы или троллейбусы оставляют на ночь под облучением. Также можно с помощью таких лучей дезинфицировать медицинские инструменты, операционные и медучреждения, когда там нет людей.

Врач добавил, что дома и квартиры достаточно просто проветривать это – намного полезнее.

Также он предостерег от использования бытовых озонаторов в доме.

Он отметил, что тем, кто хочет купить бытовую климатическую технику, без вреда для здоровья можно приобрести кондиционеры, очистители и увлажнители воздуха, а вот озонаторы в доме, по его словам, не нужны.

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Проводить дезинфекцию помещений с помощью ультрафиолета, озона и кварца можно лишь в том случае, если там нет людей. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений...
 
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