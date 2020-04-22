ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как Лукашенко мог стать контактом первого уровня

22.04.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко, упорно отрицающий коронавирус как опасное и крайне заразное заболевание, мог стать контактом первого уровня. Еще несколько недель назад таких пациентов госпитализировали, сейчас они должны уходить на самоизоляцию.

Накануне стало известно о том, что игрок президентской команды по хоккею, бывший хоккеист минского хоккейного клуба «Динамо» Дмитрий Мелешко болен коронавирусом.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря белорусского президента Наталью Эйсмонт. Она рассказала РИА «Новости» о том, что нападающий хоккейной команды президента заболел примерно через неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси. Последний раз Мелешко играл в одной команде с Александром Лукашенко 11 апреля, после этого они не встречались, заявила Эйсмонт.

Сам Мелешко сперва отрицал, что имеет положительный тест на коронавирус, а позднее признал, что болен, но не знает, когда и где заразился. Самочувствие хоккеиста, по его словам, стабильное.

Отметим, что Александр Лукашенко, вопреки официально растущим каждые сутки данным о числе заболевших в стране, уверен, что проблема раздута.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней», - подчеркнул он накануне, заметив, что из-за коронавируса умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

По данным на 22 апреля в стране было диагностировано 7 281 случай заражения коронавирусом. За два дня число заболевших в стране увеличилось более, чем на тысячу человек.

Фото: РИА Новости

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко, упорно отрицающий коронавирус как опасное и крайне заразное заболевание, мог стать контактом первого уровня. Еще несколько недель назад...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси зарегистрировано 7281 человек с положительным тестом на COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика