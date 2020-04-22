Как Лукашенко мог стать контактом первого уровня

Александр Лукашенко, упорно отрицающий коронавирус как опасное и крайне заразное заболевание, мог стать контактом первого уровня. Еще несколько недель назад таких пациентов госпитализировали, сейчас они должны уходить на самоизоляцию.

Накануне стало известно о том, что игрок президентской команды по хоккею, бывший хоккеист минского хоккейного клуба «Динамо» Дмитрий Мелешко болен коронавирусом.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря белорусского президента Наталью Эйсмонт. Она рассказала РИА «Новости» о том, что нападающий хоккейной команды президента заболел примерно через неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси. Последний раз Мелешко играл в одной команде с Александром Лукашенко 11 апреля, после этого они не встречались, заявила Эйсмонт.

Сам Мелешко сперва отрицал, что имеет положительный тест на коронавирус, а позднее признал, что болен, но не знает, когда и где заразился. Самочувствие хоккеиста, по его словам, стабильное.

Отметим, что Александр Лукашенко, вопреки официально растущим каждые сутки данным о числе заболевших в стране, уверен, что проблема раздута.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней», - подчеркнул он накануне , заметив, что из-за коронавируса умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

По данным на 22 апреля в стране было диагностировано 7 281 случай заражения коронавирусом. За два дня число заболевших в стране увеличилось более, чем на тысячу человек.

Фото: РИА Новости