Нападающий команды президента Волчек: «Вчера сдал тест на коронавирус»

Источник материала: Tut.by

Нападающий команды президента Беларуси Павел Волчек рассказал tribuna.com, что сдал тест на коронавирус после того, как COVID-19 обнаружили у Дмитрия Мелешко .



Павел Волчек. Фото: tribuna.com

— У Дмитрия Мелешко обнаружили коронавирус. Сообщалось, что вы контакт первого уровня. Вам сообщали об этом?

— Сказали сдать тест. Я его вчера сдал. До воскресенья быть дома.

— Как себя чувствуете?

— Нормально. Приходил врач из поликлиники, измеряли температуру — все хорошо.

— Тревога есть?

— Не сказал бы. Вначале где-то может и было немного тревожно. Тем более информацию узнал из СМИ.

— Были ли в команде какие-то тренировки после финала?

— Нет, мы сыграли и все.

— Нужно ли было проводить эти финальные матчи?

— Ну, это не мне решать.