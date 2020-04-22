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Храмы не должны быть закрыты? В больницу из монастыря и семинарии в Жировичах доставлен 41 человек

22.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В больнице сейчас находится и архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.



Храмы не должны быть закрыты? В больницу из монастыря и семинарии в Жировичах доставлен 41 человек
В больницу из монастыря и семинарии в Жировичах доставлен 41 человек, об этом сообщает телеграм-канал belamova


архивное фото

Напомним, о госпитализации с коронавирусом архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, в миру Николая Апалько, который был госпитализирован после пасхального богослужения, проходившего в Жировичах. 

Накануне сообщалось, что духовная семинария в Жировичах ушла на двухнедельный карантин. У семинаристов и обитателей монастыря медработники из Слонима брали тесты на коронавирус. Отмечается, что это связано не с ситуацией в монастыре, а "с эпидемиологической ситуацией в мире".

Ранее Лукашенко заявил, что не позволит закрывать храмы на Пасху, хотя и глава белорусских католиков архиепископ Кандрусович, и глава БПЦ митрополит Павел призывали граждан оставаться дома. 

Похоже, сейчас в Жировичах и пожинают пасхальные "плоды"
 
 
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В больнице сейчас находится и архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.
 
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