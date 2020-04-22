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Храмы не должны быть закрыты? В больницу из монастыря и семинарии в Жировичах доставлен 41 человек
22.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В больнице сейчас находится и архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.
В больницу из монастыря и семинарии в Жировичах доставлен 41 человек, об этом сообщает телеграм-канал
архивное фото
Напомним, о госпитализации с коронавирусом архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия, в миру Николая Апалько, который был госпитализирован после пасхального богослужения, проходившего в Жировичах.
Накануне сообщалось, что духовная семинария в Жировичах ушла на двухнедельный карантин. У семинаристов и обитателей монастыря медработники из Слонима брали тесты на коронавирус. Отмечается, что это связано не с ситуацией в монастыре, а "с эпидемиологической ситуацией в мире".
Ранее Лукашенко заявил, что не позволит закрывать храмы на Пасху, хотя и глава белорусских католиков архиепископ Кандрусович, и глава БПЦ митрополит Павел призывали граждан оставаться дома.
Похоже, сейчас в Жировичах и пожинают пасхальные "плоды"
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В больнице сейчас находится и архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.
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