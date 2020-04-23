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COVID-19 в Буда-Кошелёво: 74 заражённых и 1 смерть. Репортаж. «Вечерний выпуск».

23.04.2020 06:16 — Новости о Коронавирусе | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

В редакцию «Сильных новостей» поступила информация о том, что в Буда-Кошелёво и Буда-Кошелёвском районе зафиксированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19. По информации двух, не зависящих друг от друга источников, редакции стало известно о 74 заболевших. Сообщается также о том, что от пневмонии и COVID-19 скончалась фельдшер скорой помощи Центральной районной больницы Буда-Кошелёва. «Сильные новости» выехали на место и попытались выяснить подробности ситуации.

СН 22.04.2020

 
Теги: Новости
 
 
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