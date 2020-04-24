Путин готовит СССР 2.0. Тех, кто против, слушать не будут

Известный российский и украинский политолог Анатолий Вассерман рассказал о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса. По его словам, изменения коснутся всего мира, "прежде всего в направлении сокращения глубины международного разделения труда".





TheUK.one , сейчас формат международного разделения труда опирается на идею узкой специализации целых стран. Однако все уже поняли, как утверждает эксперт, что идея "завела в тупик и привела ни к повышению, а к понижению производительности труда". Как сообщает, сейчас формат международного разделения труда опирается на идею узкой специализации целых стран. Однако все уже поняли, как утверждает эксперт, что идея "завела в тупик и привела ни к повышению, а к понижению производительности труда".





Говоря о России, он отметил, что ей придется разрабатывать "нечто новое, как говорится с нуля". Однако такие действия целесообразны для многочисленного рынка. Так, на постсоветском пространстве стоит разрабатывать нечто новое для рынка с населением не менее 200 миллионов человек. Однако сейчас население даже Российской Федерации "заметно меньше этих самых 200 млн".





Тем не менее, экспорт не может полностью заменить внутренний рынок. Таким образом, нужно восстановить возможность новых разработок собственного производства. А для этого нужно создать рынок достаточный, чтобы "на нём покупались новые разработки".









По словам Вассермана, для этого нужно воссоздать единый рынок "всей России" в том объеме, который "во времена моей молодости назывался Советский Союз".





"Полагаю, что еще недавно казавшаяся несбыточной мечтой воссоединение России, теперь станет задачей для немедленного решения", - подчеркнул он.





Говоря о сроках воссоединения постсоветского пространства, политолог отметил, что вряд ли это произойдет за несколько месяцев. Тем не менее, за ближайшие годы это точно случится, считает он.





При этом всех, кто будет сопротивляться воссоединению СССР, Вассерман призвал просто не слушать.

