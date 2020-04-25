Красотки! Благодаря пандемии пенсионерки попали на обложку журнала Vogue

Пять пенсионерок в платьях, плащах и куртках позировали для фотохудожницы Тани Франко Кляйн (Tania Franco Klein) на фоне красной стены, выстроившись в линию. Поверх снимка на обложке редакторы напечатали фразу "уроки жизни".





Таким образом журналисты издания решили выразить благодарность "бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев" и в настоящий момент являются самой уязвимой частью населения из-за пандемии коронавируса.





В статье также напоминается о необходимости соблюдать все меры предосторожности, направленные против распространения инфекции, чтобы защитить от заражения близких.



