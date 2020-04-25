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Красотки! Благодаря пандемии пенсионерки попали на обложку журнала Vogue
25.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Пожилые женщины попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Фотография первой страницы нового номера появилась на сайте издания.
Пять пенсионерок в платьях, плащах и куртках позировали для фотохудожницы Тани Франко Кляйн (Tania Franco Klein) на фоне красной стены, выстроившись в линию. Поверх снимка на обложке редакторы напечатали фразу "уроки жизни".
Таким образом журналисты издания решили выразить благодарность "бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев" и в настоящий момент являются самой уязвимой частью населения из-за пандемии коронавируса.
В статье также напоминается о необходимости соблюдать все меры предосторожности, направленные против распространения инфекции, чтобы защитить от заражения близких.
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Пожилые женщины попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Фотография первой страницы нового номера появилась на сайте издания.
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