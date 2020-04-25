«До 1000 евро». Каких специалистов в Беларуси ищут на удаленную работу и какие зарплаты предлагают

Источник материала: Tut.by

По данным мартовского опроса нанимателей, около трети компаний частично или полностью перевели сотрудников на «удаленку» из-за коронавируса. Для тех, кто работу только ищет, сейчас тоже хватает предложений с удаленной работой. В РАБОТА.TUT.BY рассказали, какие компании сейчас ищут сотрудников на «удаленку» — постоянно или временно. Список актуален на 24 апреля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В компании А1 есть вакансия для специалиста по закупкам в области IT. Среди требований — опыт работы в закупках не меньше двух лет, опыт заключения договоров (в том числе ВЭД), знание ВЭД в части поставок товаров, работ, ПО, услуг, а также английский не ниже Intermediate. Зарплата в вакансии не указана, но обещают много «плюшек»: медстраховку, скидку 50% на спортивные абонементы и домашний интернет, смартфон один раз в два года, корпоративный транспорт для рабочих задач.

Сети дискаунтеров «Остров чистоты» требуется диспетчер-логист. Его задачи — определять оптимальные маршруты и оптимизировать действующие, контролировать своевременность доставок, навигацию и закрепленный транспорт, взаимодействовать с магазинами, складом и торговым отделом. Требуется опыт работы от года и владение компьютером, зарплата по результатам собеседования.

Компания «ИнтерКомпаниЕар», импортер товаров IKEA, ищет менеджера по продажам и работе с корпоративными клиентами. Занятость частичная, платить обещают от 400 до 1260 рублей на руки (зависит от бонусов). Нужно будет обзванивать корпоративных клиентов по базе, обрабатывать входящие звонки и сообщения, оформлять заказы, консультировать клиентов. Приветствуется опыт работы в колл-центрах и развитые коммуникативные навыки.

IT-компания Fabros ищет на «удаленку» копирайтера. Среди основных задача — написание текстов, работа с сервисами локализаций и обработка переводов. Соответственно, нужен английский не ниже Advanced, креативность, высокий уровень самостоятельности. Наниматель обещает «обеспечить высокий уровень заработной платы в зависимости от навыков и опыта кандидата» (а еще зарплата будет привязана к валюте).

Компания «Визак» ищет переводчика, который будет заниматься письменными переводами с английского и немецкого на русский. Тематика — разнообразная. Требуется соответствующий опыт, идеальное знание русского и компьютерная грамотность. Оплата сдельная, обещают до 1000 евро до вычета налогов.

ООО «Флинг» нужен необычный специалист — автор прогнозов по киберспортивным дисциплинам. От соискателей требуется подтвержденный опыт ставок по любым дисциплинам от года и наличие опубликованных прогнозов или новостей (ссылки на них нужно прислать в сопроводительном письме). Оплата сдельная.

ООО «Бетликс» ищет спортивного журналиста, который будет заниматься букмекерской тематикой: освещать новости спорта, писать обзоры на букмекерскую тематику, заниматься спортивной аналитикой, брать интервью. Важно понимание тематики, опыт написания статей на эту тему от года, знание графических редакторов. Зарплату обещают достойную.

Компания «Лемон Диджитал» (она занимается созданием рекламных роликов) ищет на менеджера проектов на полный рабочий день. Нужно будет вести краткосрочные проекты, контролировать загрузку аниматоров и иллюстраторов, общаться с клиентами. Главное требование — английский язык на уровне не ниже С1, а опыт не обязателен. Платить обещают от 850 рублей на руки.