«Мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют». Лукашенко — про карантин и закрытие границ при COVID-19

«Мною было принято решение — действовать сообразно обстановке. Надо изолировать — будем изолировать. Надо вводить карантин — будем вводить карантин. Надо комендантский час — введём комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! Лукашенко такой сякой! Нет такой необходимости. Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы не закрыли страну, мы не остановили производства. На Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радоницу ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? Я только могу рекомендовать и просить: поберегите себя», — отметил президент.





При этом Александр Лукашенко дал совет, что делать белорусам в случае заболевания.





«Заболел, начинается что-то там — немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию, и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя», — сказал президент.