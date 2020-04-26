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«Мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют». Лукашенко — про карантин и закрытие границ при COVID-19

26.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко в очередной раз высказался по ситуации с коронавирусом. Президент заявил, что им было принято решение «действовать сообразно обстановке». При этом, по его мнению, нет необходимости вводить карантин и закрывать границу, хотя «мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют». Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Наровлянском районе, передает телеграмм-канал «Пул первого».

«Мною было принято решение — действовать сообразно обстановке. Надо изолировать — будем изолировать. Надо вводить карантин — будем вводить карантин. Надо комендантский час — введём комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! Лукашенко такой сякой! Нет такой необходимости. Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы не закрыли страну, мы не остановили производства. На Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радоницу ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? Я только могу рекомендовать и просить: поберегите себя», — отметил президент.

При этом Александр Лукашенко дал совет, что делать белорусам в случае заболевания.

«Заболел, начинается что-то там — немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию, и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя», — сказал президент.
 
 
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Александр Лукашенко в очередной раз высказался по ситуации с коронавирусом. Президент заявил, что им было принято решение «действовать сообразно обстановке». При...
 
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