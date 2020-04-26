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В Беларуси выздоровели 1695 заражённых коронавирусом
26.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжает расти число пациентов, победивших коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным на 26 апреля выздоровели и выписаны 1695 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Увеличиваются возможности медиков по диагностике заболевания. К этому дню проведено более 147 тысяч тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 человека с рядом хронических заболеваний, отягощенных COVID-19.
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжает расти число пациентов, победивших коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным на 26 апреля...
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