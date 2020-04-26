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Четвертая четверть у школьников Беларуси началась 20 апреля

27.04.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Продолжаются споры о том, как через маску грызть гранит науки? И вообще, нужна ли маска? Идти или не идти в школу? Главный вопрос всех родительских чатов страны. Да и вообще, вопросов к образовательному процессу очень много. 

Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк всю неделю следила за работой школ: сельских и городских. Есть ли отличия? В каком формате пройдут экзамены, выпускные вечера и ЦТ? Обо всем по порядку с эксклюзивными комментариями министра образования. Это 18 гимназия, в самом центре Минска. Мы приехали сюда не к первому уроку, за два часа до. Именно в 7 утра здесь начинается большая уборка.  Моют специальным дезсредством. Для школ его закупили заранее, в нужном объеме. Сейчас в учреждениях есть полуторамесячный запас. Каждую дверную ручку, перила - все обрабатывают по несколько раз. Есть еще проветривание. Кто-то скажет: ничего необычного, это делали и до пандемии, и будет прав. Разве что на входе поставили антисептики для рук! Это из изменений. Что касается масок, не раз уже на неделе звучало: не панацея! Тем более, как проследить, не надел ли ребенок ее повторно. Кстати, пока мы работали у гимназии, в масках заметили единицы. 

Четвертая четверть у школьников Беларуси началась 20 апреля


Сделаем сразу небольшое отступление. Дистанционный сайт, о котором говорит школьник, в 18-й гимназии запустили в 2014 году. Это интернет-площадка с виртуальными кабинетами, дополнительными предметными материалами. Уже в ближайшее время нечто подобное появится в каждой школе. Да что там… Пандемия подтолкнула к созданию единой платформы для школьников всей страны. 


Речь о замене классического школьного образования дистанционным не стоит


Задача школы ведь не просто передать информацию, социализировать. И ладно, если родитель "на удаленке" и может уделить достаточно внимания ребенку, а если нет? Куда вести? Пожилым бабушкам? Опасно! Оставлять одного дома? А как же ответственность? Здесь еще больше "а если…". 
"Обучение в обычном режиме безопасно и для детей, и для педагогов". С такими словами на неделе рекомендовали финские врачи своему Минобру открывать школы в ближайшее время. В Швеции их и не закрывали. В Дании после введения ограничительных мер в условиях пандемии первыми в Евросоюзе к занятиям вернулись 15 апреля. 

Четвертая четверть у школьников Беларуси началась 20 апреля


Четвертая четверть у школьников Беларуси началась 20 апреля


Всю неделю посещаемость варьировалась в пределах 40%. Впрочем, есть и особо активные. Вот самая большая школа в Белыничском районе - Вишовская. 80% детей вернулись в классы. Кроме этого, доступ в школу ограничен, уроки начинают с минутки гигиены. Сидят по одному - дистанцирование! Физкультура - только на улице. По аттестации школьников: будет необходимость - и по итогам трех четвертей смогут. Ажиотаж вокруг темы излишний! Сегодня по нормативной базе в следующий класс переводят даже с неудовлетворительной оценкой. Что касается учебной субботы, речь о поддерживающих занятиях, часы накопились, в том числе - благодаря тому, что были удлиненные каникулы. Их будут использовать для индивидуальных консультаций. 

Полина - ученица 9 класса. Для выпускников школы сейчас вдвойне сложное время. Это урок биологии, по профилю класса. Из помещения в помещение теперь, и это еще одно изменение, не переходят. Все та же безопасность! А что до коронавируса, он есть в школьной программе. Понятно, сегодня многие и дома могут изучить эту тему. Главное, чтоб не на кухне: научный аспект с ним не всегда совпадает. Наверняка кому-то этот вопрос попадется не на экзамене, так на ЦТ. Их формат в условиях пандемии останется без изменений. 

По выпускным вечерам будет понятно ближе к концу учебного года. Дату его окончания менять не планируют. 30 мая. 

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаются споры о том, как через маску грызть гранит науки? И вообще, нужна ли маска? Идти или не идти в школу? Главный вопрос всех родительских чатов страны. Да и...
 
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