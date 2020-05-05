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Врач назвал наиболее тяжело переносящую коронавирус категорию пациентов
05.05.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тяжелее других любые вирусные инфекции, в том числе и COVID-19, переносят люди, страдающие бронхиальной астмой. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, пишет
«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие. К ним относится и коронавирус», — сказал Тимаков.
В связи с этим людям с астмой нужно особенно бережно относиться к своему здоровью во время эпидемии коронавируса: обязательно соблюдать режим самоизоляции, носить медицинские маски и выдерживать социальную дистанцию.
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«У пациентов, перенесших заболевание, возможно развитие легочного фиброза, бронхиальной астмы», — говорится в рекомендациях. При этом отмечается, что убедительных доказательств этой теории пока что нет.
Ранее в апреле в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА)
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