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Врач назвал наиболее тяжело переносящую коронавирус категорию пациентов

05.05.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тяжелее других любые вирусные инфекции, в том числе и COVID-19, переносят люди, страдающие бронхиальной астмой. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, пишет РИА «Новости».


Фото: Reuters

«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие. К ним относится и коронавирус», — сказал Тимаков.

В связи с этим людям с астмой нужно особенно бережно относиться к своему здоровью во время эпидемии коронавируса: обязательно соблюдать режим самоизоляции, носить медицинские маски и выдерживать социальную дистанцию.

В рекомендациях Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины говорится, что специалисты по болезням легких не исключают осложнения у людей, перенесших COVID-19.

«У пациентов, перенесших заболевание, возможно развитие легочного фиброза, бронхиальной астмы», — говорится в рекомендациях. При этом отмечается, что убедительных доказательств этой теории пока что нет.

Ранее в апреле в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что среди молодых пациентов тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят люди с хроническими патологиями — сердечной недостаточностью, ожирением, сахарным диабетом.

 
 
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В рекомендациях Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины говорится, что специалисты по болезням легких не исключают...
 
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