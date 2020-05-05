Власти Франции выделили 20 млн евро, чтобы пересадить французов после карантина на велосипеды

Источник материала: Tut.by

11 мая во Франции начнется снятие режима изоляции. Центральные власти, так же, как и власти на местах, принимают меры для того, чтобы как можно большее число граждан выехало из карантина на велосипедах. Правительство приняло план на 20 миллионов евро, в крупных городах срочно делают разметку для сотен км новых велодорожек. Пытаясь провести массовую «пересадку» французов на велосипеды, власти надеются уменьшить последствия эпидемии коронавируса.



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20 миллионов евро, которые выделит в рамках велосипедного плана Министерство экологического и солидарного перехода, пойдут на «оплату ремонта, создание временных велосипедных стоянок и обучение».

«Оплата ремонта» — это 50 евро компенсации каждому на починку велосипеда. 50 евро — сумма достаточная, для того, чтобы «покрыть значительную часть расходов», подчеркивает министерство. Список сертифицированных ремонтных мастерских должен появиться на специально созданном сайте в ближайшие дни.

Из бюджета также будут выделены средства работодателям на то, чтобы компенсировать работникам оплату аренды велосипедов.

Кроме того, всем желающим, но не умеющим крутить педали, предоставят возможность пройти «одно-двух-часовые бесплатные тренинги» под руководством сертифицированных инструкторов. Наконец, правительство возьмет на себя 60% финансирования стоимости создания новых временных стоянок.

Все эти меры должны привести к тому, чтобы «выход из карантина стал поводом для французов, владельцев 30 миллионов велосипедов», выбрать «безопасный способ передвижения», надеется министерство.

Безопасный — во-первых, потому, что позволяет разгрузить автобусы, электрички и метро, а значит, значительно снизить коэффициент передачи вируса; а во-вторых, чем больше владельцев личных автомобилей пересядет на велосипеды, тем чище будет воздух, а значит, тем больше шансов на выживание будет у людей, имеющих хронические легочные заболевания (эти люди особенно тяжело переносят и последствия коронавируса).

Есть еще и третий благотворный эффект — после двухмесячного карантина большинству людей будет полезно заняться легким велосипедным спортом, напомнил в интервью BFMTV Оливье Шнейдер, президент Французской федерации велосипедистов-непрофессионалов (FUB).

Федерация также призвала всех работодателей Франции помочь работникам в приобретении велосипедов или оплате их ремонта — в дополнение к тем 50 евро, что выделяет государство.

Параллельно с министерством действуют власти на местах — они в последние дни тоже рапортуют о мерах, принятых для того, чтобы «подстегнуть» горожан к «экологическому переходу» на двухколесный транспорт.

Пьер Серн, депутат регионального совета Иль-де-Франс и президент ассоциации «велосипедных городов» (туда входят города, активно развивающие этот вид транспорта) объявил в эфире радио France Bleu о том, что сейчас в столичном регионе будет создано «от 500 до 600 км новых велодорожек».

Он также подчеркнул еще одну важную деталь: велосипеды эффективнее машин и с точки зрения использования дорожного пространства: «по одной и той же дороге могут пройти 4000 велосипедов или 800 автомобилей».

Мэр Парижа Анн Идальго намерена использовать нынешний санитарный кризис для того, чтобы значительно продвинуться в своей «войне» с автомобилями, которую она ведет с момента своего вступления в должность в 2014 году. «Я буду противостоять тому, чтобы Париж был (снова) захвачен автомобилями», — заявила Идальго в интервью газете Le Figaro, подчеркнув: «Машины — это синоним (понятия) загрязнение воздуха», а «загрязнение воздуха в сочетании с Covid-19 чрезвычайно опасно».

Госпожа мэр анонсировала одну из главных операций этой «битвы с моторами»: освобождение от частных автомобилей улицы Риволи, одной из главных дорожных артерий Парижа. «Я хочу, чтобы одна полоса была целиком выделена для велосипедов, а другая — только для автобусов, такси, машин скорой помощи и (рабочих) авто малых предпринимателей».

Министерство экологии подчеркивает, что для большинства граждан пересадка на двухколесный безмоторный транспорт не должна составить большой проблемы: «60% поездок во Франции осуществляются на расстояние менее 5 километров».

Осталось посмотреть, как французы откликнутся на призывы и «поощрительные меры» властей, и хватит ли 20 миллионов на то, чтобы в корне изменить ситуацию.

Более глобальный 7-летний «вело-план» правительство Франции приняло еще в 2018 году, о нем редакция RFI рассказывала . На осуществление плана предусмотрены бюджетные траты на 350 миллионов евро. Экологи и сторонники развития велосипедного транспорта назвали эту сумму «заплаткой на лопнувшую шину» и потребовали выделить в 4 раза больше. Ну, а премьер Эдуар Филипп подчеркнул в ответ, что государство «в первый раз (в истории Франции), выделяет так много денег (на эти цели)».

За два первых года план не привел к значительному изменению поведения граждан. Франция до сих пор — одна из самых отстающих в ЕС по использованию велосипедного транспорта: 19-е место из 28 стран (по данным, которые приводила в конце прошлого года газета Le Monde ).

Возможно, сейчас в связи с эпидемией Covid-19, опасения людей за собственное здоровье, а также чувство солидарности с теми, для кого грязный воздух буквально смерти подобен , приведут к более заметному изменению облика французских городов. И они станут больше похожи на скандинавские или голландские — где на городских дорогах главными хозяевами себя чувствуют явно не автомобилисты.

«Мы хотим чтобы период (санитарного кризиса) помог преодолеть еще один этап в освоении велосипедной культуры, и чтобы велосипед стал чем-то вроде короля дорог во время выхода из режима изоляции», — заявила в интервью Le Parisien министр транспорта Элизабет Борн.