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Ермошина о коронавирусе: я как жила, так и живу в самоизоляции

05.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава центризбиркома Лидия Ермошина рассказала корреспондентам Sputnik, как пандемия повлияла на ее жизнь и почему коронавирус заставляет тревожиться сотрудников Центризбиркома.




"У меня жизнь почти не изменилась во время пандемии. Как жила, так и живу в самоизоляции в полном смысле этого слова. Я живу в поселке Дрозды одна в доме. Там нет нужды ходить в маске и принимать какие-то особые меры предосторожности", – поделилась с корреспондентами Sputnik Лидия Ермошина.

Тем не менее, она признала, что жизнь стала скучнее, отменились все мероприятия – и культурные, и протокольные.

"Единственное, что осталось в качестве развлечения после работы – это прогулка и чтение художественной литературы. Но поскольку это все равно в большей части и есть моя жизнь вне работы, то я никаких проблем с этим не ощущаю", - призналась глава ЦИК.

К обычной рабочей рутине прибавилась обязательная дезинфекция рук спецсредствами. Маску, признается Лидия Михайловна, надевает только в магазин.

"И постоянно испытываешь страх за своих сотрудников. Даже намек на нездоровье воспринимается тяжело и тревожно. Нас работает только девять человек, если хоть один заболеет, ЦИК перестанет существовать, просто закроется на карантин. Для нас это тревожное время с учетом того, что мы находимся на пороге крупнейшей избирательной кампании", – добавила Ермошина, имея в виду президентские выборы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что крайний срок для проведения президентских выборов – конец лета. Оснований для переноса кампании в республике нет, подчеркнул действующий глава государства.
 
 
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Глава центризбиркома Лидия Ермошина рассказала корреспондентам Sputnik, как пандемия повлияла на ее жизнь и почему коронавирус заставляет тревожиться сотрудников...
 
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