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Статистика коронавируса в мире на 5 мая: число жертв превысило четверть миллиона

05.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии



  


По состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавируса в мире превысило 250 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В частности, в настоящее время зафиксировано 251 510 смертей от инфекции. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 3 584 071 человек. Вылечились от недуга 1 162 538 пациентов.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 180 288 случаев), Испания (218 011) и Италия (211 938).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (29 079 умерших), Великобритании (28 734) и Испании (25 428).
 
 
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Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии
 
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