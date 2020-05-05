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Чехия с 11 мая возобновит международное автобусное и железнодорожное сообщение

05.05.2020 08:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чехия с 11 мая возобновит международное автобусное и железнодорожное сообщение

С 11 мая Чехия возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение, которое было приостановлено 14 марта из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Чехии Карела Гавличека.

С 20 апреля чешскими властями осуществляется поэтапная отмена социальных ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. С 24 апреля граждане Чехии могут покидать пределы республики, но по возвращении должны пройти двухнедельный домашний карантин. С 11 мая в стране пройдет очередной этап смягчения ограничений. Возобновится работа крупных магазинов, террасы кафе и ресторанов смогут принимать первых посетителей.

Кроме этого, планируется, что правительство Чехии усилит компетенции Минздрава. Глава ведомства в случае ухудшения ситуации с коронавирусом сможет в оперативном порядке принимать решения о введении ограничительных мер.

С 12 марта в Чехии действует режим чрезвычайного положения. Он продлится как минимум до 17 мая.

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С 11 мая Чехия возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение, которое было приостановлено 14 марта из-за ситуации с коронавирусом. Об этом...
 
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