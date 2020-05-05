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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 60 % заболевших коронавирусом - контакты первого уровня Выявлять инфекцию удается и благодаря системе эпидемиологического надзора, работники которой круглосуточно расследуют каждый случай коронавируса. Как отметила...

Выявлять инфекцию удается и благодаря системе эпидемиологического надзора, работники которой круглосуточно расследуют каждый случай коронавируса. Как отметила заместитель главного врача Белорусского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Глинская, 60 % заболевших COVID-19 - это контакты первого уровня. У большинства из них не было клинических симптомов. К слову, 85 % инфицированных заразились от людей из близкого окружения.