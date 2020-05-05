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60 % заболевших коронавирусом - контакты первого уровня

05.05.2020 08:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Выявлять инфекцию удается и благодаря системе эпидемиологического надзора, работники которой круглосуточно расследуют каждый случай коронавируса. Как отметила заместитель главного врача Белорусского центра гигиены и эпидемиологии  Ирина Глинская, 60 % заболевших COVID-19 - это контакты первого уровня. У большинства из них не было клинических симптомов. К слову, 85 % инфицированных  заразились от людей из близкого окружения. 

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО: "У нас большой парк  аппаратов ИВЛ - порядка 2250. И 1500 находятся в качестве резерва. И на сегодняшний день занято только 200-300 подобных аппаратов".
 
 
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Выявлять инфекцию удается и благодаря системе эпидемиологического надзора, работники которой круглосуточно расследуют каждый случай коронавируса. Как отметила...
 
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