Хроника коронавируса: число жертв превысило четверть миллиона

Источник материала: Tut.by

В мире зафиксировано более 3,58 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Вылечились более 1,1 млн человек, умерли — более 251 тысячи человек. Уровень заболеваемости во всем мире снижается третий день подряд — за последние сутки прирост составил более 76 тысяч зараженных, днем ранее — более 79 тысяч.



Фото: Reuters

Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США . Там зарегистрировано более 1,18 млн заболевших, более 68,9 тысяч человек умерли, поправились более 187 тысяч человек. За последние сутки в стране заболели 24 тысячи человек.

. Там зарегистрировано более 1,18 млн заболевших, более 68,9 тысяч человек умерли, поправились более 187 тысяч человек. За последние сутки в стране заболели 24 тысячи человек. Италия лидирует по количеству смертей в Европе. От COVID-19 в стране умерли более 29 тысяч человек. Всего с начала пандемии в стране выявили почти 212 тысяч случаев заражения. Уровень заболеваемости в стране постепенно снижается — за последние сутки был выявлен 1221 больной с коронавирусом, а власти говорят об уменьшении количества пациентов в палатах интенсивной терапии.

лидирует по количеству смертей в Европе. От COVID-19 в стране умерли более 29 тысяч человек. Всего с начала пандемии в стране выявили почти 212 тысяч случаев заражения. Уровень заболеваемости в стране постепенно снижается — за последние сутки был выявлен 1221 больной с коронавирусом, а власти говорят об уменьшении количества пациентов в палатах интенсивной терапии. В Испании — самое большое число заразившихся в Европе. Тут COVID-19 подтвержден более чем у 218 тысяч человек. Всего скончались более 25 тысяч человек, поправились более 121 тысячи зараженных.

— самое большое число заразившихся в Европе. Тут COVID-19 подтвержден более чем у 218 тысяч человек. Всего скончались более 25 тысяч человек, поправились более 121 тысячи зараженных. Сложная ситуация по-прежнему складывается в Великобритании . В стране выявлены более 191 тысячи зараженных (прирост за сутки составил 3985 человек), при этом умерли более 28 тысяч человек, а выздоровели — всего 910.

. В стране выявлены более 191 тысячи зараженных (прирост за сутки составил 3985 человек), при этом умерли более 28 тысяч человек, а выздоровели — всего 910. Россия , по последним данным, занимает 7-е место в мире по количеству зараженных — 145 268 человек. 1356 человек умерли, 18 095 поправились, всего в стране провели более 4,3 млн тестов.

, по последним данным, занимает 7-е место в мире по количеству зараженных — 145 268 человек. 1356 человек умерли, 18 095 поправились, всего в стране провели более 4,3 млн тестов. В Литве за последние сутки было выявлено 9 новых случаев заражения. Всего в стране подтверждено 1419 случаев COVID-19, 46 человек умерли, поправились — 638. Наиболее благополучная ситуация среди стран — соседей Беларуси у Латвии — всего в стране зарегистрировали 896 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, поправились 348 человек. В Польше — 14 006 случаев заражения (+313 за последние сутки), умерли 698 человек, выздоровели — 4095 зараженных. В Украине — 12 331 случай заражения, 303 человека умерли, 1619 поправились.

за последние сутки было выявлено 9 новых случаев заражения. Всего в стране подтверждено 1419 случаев COVID-19, 46 человек умерли, поправились — 638. Наиболее благополучная ситуация среди стран — соседей Беларуси у — всего в стране зарегистрировали 896 случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались, поправились 348 человек. В — 14 006 случаев заражения (+313 за последние сутки), умерли 698 человек, выздоровели — 4095 зараженных. В — 12 331 случай заражения, 303 человека умерли, 1619 поправились. В Беларуси, по данным на 4 мая, зарегистрированы 17 489 человек с положительным анализом на COVID-19. Прирост со вчерашнего дня — 784 новых случая. Выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента.