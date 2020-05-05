Количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире возросло за сутки более чем на 86 тыс.

Источник материала: Вороновская газета





Число заразившихся новым коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 86 тыс. — на 4 тыс. больше, чем за предыдущие сутки. Количество смертей увеличилось на 976, сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 4 мая, в мире были зарегистрированы 3 435 894 инфицированных и 239 604 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 86 108. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 544 145 и 143 987 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 25 250, а умерших — на 1 320.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 433 756 человек, 77 827 умерли. По числу инфицированных (49 115) за сутки этот регион обогнал Европу. В то же время ВОЗ уточнила число умерших в регионе, скорректировав прежние цифры в сторону уменьшения (минус 582).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 4 мая там выявлено 206 299 инфицированных, зафиксирован 7 971 летальный исход. За сутки число заболевших возросло на 5 690, умерли 100 человек.

Как следует из информации ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 1 125 719. Далее следуют Испания (217 466), Италия (210 717), Великобритания (186 603), Германия (163 175), Россия (145 268), Франция (129 708), Турция (126 045), Иран (97 424) и Бразилия (96 559).

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