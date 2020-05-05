Минздрав пояснил, каким работникам и в каких случаях положены надбавки за работу с COVID-19

Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения пояснило , кто из работников медицины и при каких условиях может рассчитывать на надбавки за работу, связанную с коронавирусной инфекцией. Эти выплаты предусмотрены указом президента № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».



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Согласно постановлению Минздрава, доплачивать будут не только тем работникам здравоохранения, чья деятельность связана с борьбой с коронавирусом. Напомним, в список инфекций, за работу с которыми положены ежемесячные доплаты кроме COVID-19 вошли чума, холера, геморрагическая лихорадка Эбола, ближневосточный респираторный синдром.

Кому из медиков будут доплачивать?

Надбавка устанавливается врачам-специалистам — главврачам, их заместителям, руководителям отделений, лабораторий, кабинетов и прочим; медицинским работникам со средним медицинским образованием — старшим, главным медсестрам и другим. Перечень должностей врачей-специалистов, медработников со средним медобразованием прописан в постановлении Минздрава № 61 «Об установлении номенклатуры должностей медицинских, фармацевтических работников» от 8 июня 2009 года.

Также доплачивать будут и другим работникам здравоохранения — санитаркам, младшим медсестрам по уходу за больными, сестрам-хозяйкам, медицинским дезинфекторам, дезинфекторам, медицинским регистраторам, биологам, химикам, водителям и прочим, кто связан с инфекциями.

Минздрав на своем сайте пояснил, что «надбавка руководителю бюджетной организации устанавливается органом, уполномоченным заключать с ним контракт».

А другие работники в каком случае могут рассчитывать на надбавку?

Другим работникам надбавки будет устанавливать комиссия по определению условий оплаты труда и установлению стимулирующих и компенсирующих выплат. Она определит, работа в каких структурных подразделениях — отделения, кабинетах, палатах, в том числе перепрофилированных дает право на установление ежемесячной надбавки. Кроме того, комиссия выделит должности, работающие на которых могут рассчитывать на надбавку.

Эти надбавки будут устанавливаться каждый месяц приказом руководителя бюджетной организации, причем как по основной должности работника, так и по должности, занимаемой им по совместительству, а также при работе сверх нормы рабочего времени. Надбавки будут выплачиваться за фактически отработанное время.

А если у одного работника будет получаться несколько надбавок? Ему их все выплатят?

Нет, только одну. Есть важное уточнение, что надбавка работнику устанавливается только по одному из определенных в указе оснований. Если есть права на установление надбавки по двум основаниям, ее размер устанавливается по более льготному для работника основанию.

Кто из медиков сможет получить максимальную надбавку в 4 тысячи рублей

В указе президента говорится, что на максимальную ежемесячную надбавку могут рассчитывать те медики, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, которые задействованы в исследованиях на вирусы, но при условии, что работники переведены на закрытый 3-сменный режим работы. Тогда ежемесячная надбавка врачам будет составлять 4 тысячи рублей, медработникам со средним специальным медобразованием — 3 тысячи рублей, а остальным работникам — 1,5 тысячи рублей.

Минздрав уточняет, что закрытый трехсменный режим работы устанавливается только в исключительных случаях производственной необходимости — острая нехватка работников или исходя из эпидемиологической ситуации, на срок не меньше чем на 5 дней для отдельного работника.

При закрытом трехсменном режиме продолжительность работы составляет не меньше 18 часов, то есть 3 смены по 6 часов с перерывами на отдых по 3 часа. После смены работник остается на территории места работы, где он может отдохнуть не меньше 8 часов.

График работы при закрытом трехсменном режиме работы составляется с учетом чередования по сменам работников с соблюдением нормы рабочего времени, определенной законодательством для данной категории работников.

Какие педработники медуниверситетов смогут рассчитывать на надбавки?

Доплаты предусмотрены и для педагогических работников медицинских университетов и БелМАПО, которые оказывают медицинскую помощь, проводят медицинские экспертизы, эпидемиологические и противоэпидемические мероприятий в условиях, связанных с инфекциями. Им устанавливается надбавка за высокие достижения в труде.

За установление и выплату таких надбавок руководители бюджетных организаций несут личную ответственность.

Напомним, размер надбавок по президентскому указу , который касается материального стимулирования медиков при работе с инфекционными заболеваниями, будет составлять от 900 до 4000 рублей в месяц.