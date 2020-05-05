Караев: В МВД около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ

Источник материала: Tut.by

34 человек из системы МВД, зараженных коронавирусом, поправились. Об этом рассказал министр внутренних дел Юрий Караев журналистам в парламенте.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Глава МВД сообщил о ситуации с коронавирусом в его ведомстве.

— Около 500 заболевших коронавирусной инфекцией по системе органов внутренних дел, это в том числе патрульно-постовая служба, охрана, Академия МВД. 34 человека выздоровели. Большинство перен осит бессимптомно, но несколько человек есть на ИВЛ, — сообщил Караев.

Он также добавил, что коронавирусом заразились около 20 сотрудников госпиталя МВД в Минске.

Глава ведомства также рассказал, что в колониях сейчас в три смены шьют защитные костюмы. В первые дни это было 3,5 тысячи штук в день, сейчас – по 16 тысяч штук. Из них 15 тысяч костюмов передается в «Белмедцентр», 1 тысяча – своим учреждениям.