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Караев: В МВД около 500 зараженных коронавирусом, некоторые из них на ИВЛ
05.05.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
34 человек из системы МВД, зараженных коронавирусом, поправились. Об этом рассказал министр внутренних дел Юрий Караев журналистам в парламенте.
Глава МВД сообщил о ситуации с коронавирусом в его ведомстве.
— Около 500 заболевших коронавирусной инфекцией по системе органов внутренних дел, это в том числе патрульно-постовая служба, охрана, Академия МВД. 34 человека выздоровели. Большинство перен осит бессимптомно, но несколько человек есть на ИВЛ, — сообщил Караев.
Он также добавил, что коронавирусом заразились около 20 сотрудников госпиталя МВД в Минске.
Глава ведомства также рассказал, что в колониях сейчас в три смены шьют защитные костюмы. В первые дни это было 3,5 тысячи штук в день, сейчас – по 16 тысяч штук. Из них 15 тысяч костюмов передается в «Белмедцентр», 1 тысяча – своим учреждениям.
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Караев также добавил, что коронавирусом заразились около 20 сотрудников госпиталя МВД в Минске.
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