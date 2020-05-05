Многие ли перенесут COVID-19 бессимптомно и что делать, если коронавирус у беременной? Ответы на вопросы

Источник материала: Tut.by

Много ли белорусов могут перенести COVID-19 бессимптомно? Какие есть особенности родов у женщин с коронавирусом? Как можно сегодня поддержать свой иммунитет? На важные вопросы ответили авторитетные белорусские медики во время онлайн-стрима комитета по здравоохранению Мингорисполкома «Марафон женского здоровья».

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Какое количество белорусов может перенести коронавирус бессимптомно? Никита Соловей, главный внештатный инфекционист Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, во время онлайн-стрима рассказал, что большинство людей в мире переболеют COVID-19. И эти данные можно перенести и на Беларусь. — 80% перенесут инфекцию или бессимптомно или в легкой форме в виде острого респираторно подобного заболевания. Пациенты, которые болеют легко или бессимптомно, не попадают в поле зрения медиков: они не обращаются за медицинской помощью и не обследуются лабораторно. Сколько у нас переболело реально этой инфекцией, мы уточним, когда пройдет эпидемия, и мы сможем протестировать большое количество людей, — рассказал специалист. Он отметил, что сейчас не стоит говорить о том, что в популяции циркулирует какой-то сильно видоизмененный COVID-19. — Циркулирует один и тот же вирус — он слегка изменяется, и это характерно для любых респираторных вирусов, включая вирус гриппа. Как показывает опыт предыдущих вспышек респираторных инфекций, вторая и третья волны заболевания всегда протекали легче, чем первая волна (сейчас в Беларуси первая волна COVID-19. — Прим. TUT.BY). Мы то же самое видели в 2010 и 2011 годах в ситуации с пандемическим гриппом. Вирус гриппа сначала вызвал пандемию, а затем стал обычным сезонным циркулирующим гриппом и продолжает циркулировать в популяции и сейчас, периодически вызывая повышение заболеваемости без тяжелых форм. Надеемся, что та же ситуация будет и с COVID-19.

Беременным заразиться COVID-19 проще? Беременность никак не влияет на то, заразитесь вы COVID-19 или нет. — Сегодня мы достоверно знаем, что беременные женщины предрасположены к COVID-19 точно так же, как и не беременные: похоже, что не больше и не меньше. Но наличие беременности не исключает того, что женщина должна следовать стандартным мерам профилактики инфицирования. Любая инфекция во время беременности может нанести определенный вред не только организму женщины, но и организму еще не рожденного ребенка. Поэтому лучше избегать и коронавирусной, и других респираторных инфекций во время всего периода беременности, — говорит Никита Соловей. По его словам, беременность не предрасполагает к тяжелому и осложненному течению COVID-19 и более важно в этом смысле наличие или отсутствие у женщины других сопутствующих заболеваний. Если их нет, то беременные с COVID-19 болеют примерно так же, как и их небеременные ровесницы. — COVID-19 может увеличивать риск преждевременных родов. Не очень пока понятно, с чем это связано, но это уже показано в исследованиях. Если женщина переносит эту инфекцию на поздних сроках беременности, риск инфицирования ребенка до рождения очень низкий. Вирус не передается трансплацентарно и чаще всего не передается ребенку в процессе родов через естественные родовые пути. После рождения инфицирование ребенка инфицирование возможно, если он не разлучается с матерью. Сегодня система оказания помощи таким женщинам организована так, чтобы предотвратить инфицирование ребенка в раннем послеродовом периоде.

У каких женщин риск тяжелого течения СOVID-19 выше? По словам Никиты Соловья, риск осложненного течения коронавируса достаточно высокий у женщины, если: ее возраст старше 60 лет, женщины этого возраста должны следовать строгим мерам профилактики;

есть сердечно-сосудистые заболевания, включая артериальную гипертензию;

есть хронические бронхолегочные заболевания типо обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы;

есть сахарный диабет любого из типов, особенно, если он плохо компенсированный;

есть злокачественные новообразования и болезни крови;

есть хронические болезни почек и печени;

есть иммуносупрессивные состояния, в том числе обусловленные приемом некоторых лекарств: глюкокортикостеридов, цитостатиков;

есть патологическое нарушение жирового обмена с индексом массы тела ≥ 40. — Кроме того, очень важно, чтобы люди, которые проживают с теми, у кого есть вышеперечисленные состояния, также следовали строгим мерам профилактики инфицирования COVID-19, поскольку они могут, не ожидая этого сами, принести инфекцию в свою семью, — говорит Никита Соловей.

Что может повысить иммунитет? Все способы, повышающие невосприимчивость к острым респираторным инфекциям и в том числе к COVID-19, неспецифичны. — Это не какие-то чудо препараты, которые можно начать принимать и тут же иммунитет станет сильным и невосприимчивым к инфекционному заболеванию, — объясняет Никита Соловей. Иммунитет в целом могут повысить: здоровый образ жизни и физические упражнения;

рациональный режим труда и отдыха, нормализация сна;

избегание лишних и неоправданных стрессов;

здоровое питание и прием поливитаминов, что особенно важно сейчас — в период весеннего гиповитаминоза;

прием витамина D и пробиотиков. — Первичные исследования в нашей популяции показали, что большинство наших людей находятся в гиповитаминозе по витамину D и уже есть серьезная доказательная база, говорящая о том, что прием витамина D и нормализация его уровня в крови человека, может уменьшить предрасположенность людей к развитию любых острых респираторных вирусных инфекций и, возможно, в том числе и к COVID-19. Если вы знаете, что у вас низкий уровень витамина D, он уже оценивался лабораторно или, вы сдадите анализ и увидите, что показатель этого витамина невысокий, стоит его постепенно восполнять. Специалист также советует периодически принимать пробиотики — это живые бактерии. — Пробиотики путем нормализации нашей микрофлоры могут повысить резистентность организма к различным инфекционным заболевания, в том числе и к острым респираторным инфекциям.

Могут ли домашние животные заразить вас коронавирусом? — Если домашние животные не покидают пределы квартиры, то они в принципе не могут являться источником COVID-19 или каких-то других инфекционных заболеваний. На сегодня не показано инфицирование человека от домашних животных, зато показано обратное — домашние животные в нескольких случаях инфицировались от заболевших хозяев, — отмечает Никита Соловей. Специалист советует, если вы заразились COVID-19, ограничить тесное общение с домашними животными на весь период заболевания.

В каких роддомах сейчас рожают женщины с COVID-19? Оксана Коротких, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, во время-онлайн-стрима рассказала, где сейчас в Минске рожают женщины с COVID-19. За ними закреплен роддом 6-й городской клинической больницы. В этот роддом поступают беременные с внегоспитальной пневмонией, в том числе с COVID-19, беременные — контакты 1-го уровня по COVID-19 с признаками ОРВИ и лихорадкой (в том числе с акушерской патологией), беременные в родах после 22 недель беременности при наличии COVID-19, подозрения на него, ОРВИ с лихорадкой выше 38 градусов. В этот же роддом переводят беременных и родильниц из других роддомов, если у них заподозрена или установлена короновирусная инфекция. Есть некоторые изменения и в работе роддома на территории 3-й городской клинической больницы. — На территории 3-й городской клинической больницы размещены два корпуса. Это важно, потому что сам роддом — отдельный корпус, и он сегодня работает в обычном режиме, туда поступают здоровые беременные и родильницы. В другой отдельный корпус поступают беременные — контакты 1-го и 2-го уровня по COVID-19. Так как это два отдельных корпуса, то эти беременные и родильницы никак не контактируют и не пересекаются. Родильные дома № 2, 1-й и 5-й городской клинических больниц работают в обычном режиме без перегрузки. На базе роддома № 2 и роддома в 1-й городской клинической больнице функционируют в плановом режиме центры пренатальной диагностики (УЗИ плода). Во всех роддомах работают отделения патологии беременных, куда врачи женских консультация направляют беременных при каких-то угрожающих состояниях. Во 2-м роддоме в прежнем режиме работает городской центр репродуктивного здоровья и отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

Как организована работа 6-го роддома? 6-й роддом в Минске сейчас работает как инфекционный — то есть туда поступают беременные с COVID-19. — При поступлении таких пациенток встречают медицинские работники в средствах индивидуальной защиты. В 6-м роддоме есть возможность изолировать беременную пациентку с подозрением на COVID-19 в отдельную палату с отдельным входом, туалетом. Если пациентка поступает в родах и диагноз COVID-19 установлен, она госпитализируется в изолированный родзал. Если есть необходимость оказания реанимационной помощи, то в отделение анестезиологии и реанимации. У беременной с COVID-19 ежечасно измеряют насыщение крови кислородом, чтобы оценивать дыхательные возможности, — рассказал во время онлайн-стрима Ирина Борис, заместитель главного врача по родовспоможению 6-й городской клинической больницы. Медик рекомендует беременным с COVID-19 воздержаться от отложенного пережатия пуповины и от контакта между кожными покровами мамы и новорожденного, чтобы уменьшить риск инфицирования. По данным китайских исследователей, вирус в грудном молоке не обнаружен, и главный риск при грудном вскармливании — это тесный контакт новорожденного с инфицированной мамой.

Почему в роддомах сейчас отменили партнерские роды? В роддомах Минска сейчас временно не проводятся партнерские роды. Это связано с тем, что нельзя гарантировать, что партнеры, которые приходят на роды, не заражены COVID-19. — Партнерские роды отменены временно на период эпидемии. Как только эпидемия пройдет, партнерские роды возобновятся. Партнерские роды подразумевали свободный режим посещения наших родильных стационаров. Родильный дом был открыт для всех, можно было приходить во время посещений и папам, и бабушкам, так вот на период эпидемии, конечно, эти посещения запрещены. Но родильница не так долго находится в стационаре и при выписке все могут увидеть и ее, и новорожденного и забрать домой, — рассказала Оксана Коротких. Как и раньше, сейчас в роддомах женщина за дополнительную плату может воспользоваться одноместной палатой повышенной комфортности.

Как будут выписывать из роддома малыша, если у мамы COVID-19? Если у мамы коронавирус, после рождения ребенку проводят тест на первые и вторые сутки после родов. Если у него два теста на COVID-19 отрицательные, то на третьи сутки ребенка могут выписать к здоровым родственникам, которые находятся дома. Если первый или второй тест показывает, что у ребенка коронавирус, мама остается лечиться в больнице вместе с малышом.

Опасно ли кесарево сечение, если у женщины COVID-19? — Кесарево сечение делается по показаниям. Вообще всякое хирургическое вмешательство — не очень хорошо для организма человека в принципе, в том числе для организма беременной женщины. Кесарево сечение делается не по желанию женщины или ее мужа, а по медицинским и клиническим показаниям, — объясняет Оксана Коротких. Проводить кесарево сечение в момент любого инфицирования, в том числе коронавирусом, не рекомендуется. Если у женщины нет к нему показаний, лучше, чтобы она рожала сама.

Не увеличилось ли из-за COVID-19 количество родов на дому? Медики надеются, что из-за COVID-19 количество родов на дому не увеличится, потому что это опасно для жизни не только роженицы, но и новорожденного. В прошлом году количество родов на дому в Минске сократилось в два раза. — За прошлый год количество родов на дому снизилось в два раза, и это было наше большое достижение, что их стало так мало. И в основном это были женщины, которые не наблюдались по беременности вообще или те, кто пришел один раз на учет по беременности, чтобы обозначится, но таких мало. Женщины, рожающие на дому, рискуют и своей жизнью, и жизнью новорожденного. Обычно им кто-то помогает рожать на дому, но не так уже много осталось таких соратников, потому что не все так однозначно. Мужчина и женщина должны понимать риски родов на дому, во время них можно потерять и женщину, и ребенка. И лучше поехать в роддом, выписаться на третьи сутки и получить здоровую маму, и здорового ребенка, — отмечает Оксана Коротких.