ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Биткоин вплотную приблизился к $10 000 - что с ним будет дальше

05.05.2020 11:54 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Месячный рост биткоина стал рекордным с июня 2019 года. Локальный рекорд был зафиксирован 30 апреля, когда курс самой популярной криптовалюты достиг $9422. Известный критик криптовалют Питер Шифф полагает, что последний виток роста цены биткоина является спекуляцией, сообщает ru.investing. А глава криптовалютного хедж-фонда Ikigai Трэвис Клинг считает, что биткоин показал себя как отличное средство сохранения капитала во время пандемии коронавируса и экономического кризиса, пишет 2bitcoins.ru.

Свое мнение о ситуации на рынке криптовалют высказал в комментарии Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь».

– Как я и предполагал в предыдущих комментариях, Bitcoin и основные альткоины показали рост, что крайне логично в сложившейся общественно-экономической обстановке.

На фоне глобальной нестабильности появляется много новых криптовкладчиков. По клиентам компании ВИНТ Консалт я вижу, что, несмотря на общий спад бизнес-активности, сохраняется и укрепляется интерес к блокчейну, криптовалютам и виртуальной реальности.

Освещая мировую ситуацию, нельзя не отметить появление новых держателей Bitcoin в странах Латинской Америки, а именно Аргентине, Бразилии и Мексике. После выдаче так называемых «вертолетных денег» в США, многие криптовалютные биржи обратили внимание на покупку гражданами токенов на суммы в 1200 долларов (равную сумме государственной поддержки). Расходование этой суммы на криптоинвестиции говорит о многом.

Полагаю, что кроме роста цены коинов среди криптотрендов стоит отметить расширение применения криптовалют в качестве средства платежа во всем мире.

Потребность в точной и правдивой информации и глобальных неподконтрольных единому центру информационных площадках все больше актуализируется в сознании людей. Способность новых технологий удовлетворить эту потребность стимулирует спрос на истину.

Прозрачность информации и взаимоотношений станет трендом, даже культом, ближайшего будущего. В книге, которую мы готовим с коллегой под крылом Ассоциации «Цифра и жизнь», мы называем идеологию правды верумократией. Это то, что сегодня не может дать централизованный интернет, однако уже возможно благодаря блокчейну и другим новейшим технологиям.

С помощью прозрачности люди смогут получать и анализировать огромный пласт информации, что поможет не только принимать более осознанные личные решения, но и позволит в общемировых масштабах ускоренно развивать медицину, генную инженерию, космическую отрасль, защиту окружающей среды.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биткоин перешел отметку в $9 тыс. и приближается к $10 тыс. 5 мая на 10:30 средневзвешенный курс биткоина составил $9128.
 
Новости дня
Новости
 
Многие ли перенесут COVID-19 бессимптомно и что делать, если коронавирус у беременной? Ответы на вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика