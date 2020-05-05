Биткоин вплотную приблизился к $10 000 - что с ним будет дальше

Месячный рост биткоина стал рекордным с июня 2019 года. Локальный рекорд был зафиксирован 30 апреля, когда курс самой популярной криптовалюты достиг $9422. Известный критик криптовалют Питер Шифф полагает, что последний виток роста цены биткоина является спекуляцией, сообщает ru.investing. А глава криптовалютного хедж-фонда Ikigai Трэвис Клинг считает, что биткоин показал себя как отличное средство сохранения капитала во время пандемии коронавируса и экономического кризиса, пишет 2bitcoins.ru.

Свое мнение о ситуации на рынке криптовалют высказал в комментарии Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь».

– Как я и предполагал в предыдущих комментариях, Bitcoin и основные альткоины показали рост, что крайне логично в сложившейся общественно-экономической обстановке.

На фоне глобальной нестабильности появляется много новых криптовкладчиков. По клиентам компании ВИНТ Консалт я вижу, что, несмотря на общий спад бизнес-активности, сохраняется и укрепляется интерес к блокчейну, криптовалютам и виртуальной реальности.

Освещая мировую ситуацию, нельзя не отметить появление новых держателей Bitcoin в странах Латинской Америки, а именно Аргентине, Бразилии и Мексике. После выдаче так называемых «вертолетных денег» в США, многие криптовалютные биржи обратили внимание на покупку гражданами токенов на суммы в 1200 долларов (равную сумме государственной поддержки). Расходование этой суммы на криптоинвестиции говорит о многом.

Полагаю, что кроме роста цены коинов среди криптотрендов стоит отметить расширение применения криптовалют в качестве средства платежа во всем мире.

Потребность в точной и правдивой информации и глобальных неподконтрольных единому центру информационных площадках все больше актуализируется в сознании людей. Способность новых технологий удовлетворить эту потребность стимулирует спрос на истину.

Прозрачность информации и взаимоотношений станет трендом, даже культом, ближайшего будущего. В книге, которую мы готовим с коллегой под крылом Ассоциации «Цифра и жизнь», мы называем идеологию правды верумократией. Это то, что сегодня не может дать централизованный интернет, однако уже возможно благодаря блокчейну и другим новейшим технологиям.

С помощью прозрачности люди смогут получать и анализировать огромный пласт информации, что поможет не только принимать более осознанные личные решения, но и позволит в общемировых масштабах ускоренно развивать медицину, генную инженерию, космическую отрасль, защиту окружающей среды.