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Биткоин вплотную приблизился к $10 000 - что с ним будет дальше
05.05.2020 11:54 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Месячный рост биткоина стал рекордным с июня 2019 года. Локальный рекорд был зафиксирован 30 апреля, когда курс самой популярной криптовалюты достиг $9422. Известный критик криптовалют Питер Шифф полагает, что последний виток роста цены биткоина является спекуляцией, сообщает ru.investing. А глава криптовалютного хедж-фонда Ikigai Трэвис Клинг считает, что биткоин показал себя как отличное средство сохранения капитала во время пандемии коронавируса и экономического кризиса, пишет 2bitcoins.ru.
Свое
мнение о ситуации на рынке
– Как я и предполагал в предыдущих комментариях, Bitcoin и основные альткоины показали рост, что крайне логично в сложившейся общественно-экономической обстановке.
На фоне глобальной нестабильности появляется много новых криптовкладчиков. По клиентам компании ВИНТ Консалт я вижу, что, несмотря на общий спад бизнес-активности, сохраняется и укрепляется интерес к блокчейну, криптовалютам и виртуальной реальности.
Полагаю, что кроме роста цены коинов среди криптотрендов стоит отметить расширение применения криптовалют в качестве средства платежа во всем мире.
Потребность в точной и правдивой информации и глобальных неподконтрольных единому центру информационных площадках все больше актуализируется в сознании людей. Способность новых технологий удовлетворить эту потребность стимулирует спрос на истину.
Прозрачность информации и взаимоотношений станет трендом, даже культом, ближайшего будущего. В книге, которую мы готовим с коллегой под крылом Ассоциации «Цифра и жизнь», мы называем идеологию правды верумократией. Это то, что сегодня не может дать централизованный интернет, однако уже возможно благодаря блокчейну и другим новейшим технологиям.
С помощью прозрачности люди смогут получать и анализировать огромный пласт информации, что поможет не только принимать более осознанные личные решения, но и позволит в общемировых масштабах ускоренно развивать медицину, генную инженерию, космическую отрасль, защиту окружающей среды.
Источник: Myfin.by
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