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Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы
05.05.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Соответствующее приглашение он озвучил сегодня, 5 мая, во время общения с журналистами,
— Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск… Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне, — подчеркнул президент.
Журналисты поинтересовались мнением президента по поводу негативной реакции со стороны некоторых СМИ и телеграмм-каналов на решение Беларуси провести парад 9 Мая и необходимости реагировать на подобного рода негатив.
— Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать, — сказал Лукашенко, подчеркнув, что реакция должна быть своевременной, целенаправленной и адекватной.
Ранее Лукашенко заявил, что
Вчера президент Беларуси высказал мнение, что массовые мероприятия и военный парад ко Дню Победы
Всемирная организация здравоохранения уже выразила
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- Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск… Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица...
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