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Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы

05.05.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Соответствующее приглашение он озвучил сегодня, 5 мая, во время общения с журналистами, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Reuters

— Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск… Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне, — подчеркнул президент.

Журналисты поинтересовались мнением президента по поводу негативной реакции со стороны некоторых СМИ и телеграмм-каналов на решение Беларуси провести парад 9 Мая и необходимости реагировать на подобного рода негатив.

— Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать, — сказал Лукашенко, подчеркнув, что реакция должна быть своевременной, целенаправленной и адекватной.

Ранее Лукашенко заявил, что не может отменить из-за коронавируса военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы, поскольку беспокоится «что люди это не одобрят».

Вчера президент Беларуси высказал мнение, что массовые мероприятия и военный парад ко Дню Победы не ухудшат эпидемиологическую ситуацию в стране.

Всемирная организация здравоохранения уже выразила обеспокоенность возможными последствиями проведения парада ко Дню Победы в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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- Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск… Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица...
 
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