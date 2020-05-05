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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Криштиану Роналду вернулся в Турин Звезда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду возвращается в Турин. После остановки сезона из-за пандемии коронавируса португалец отправился на родину, где...

Звезда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду возвращается в Турин. После остановки сезона из-за пандемии коронавируса португалец отправился на родину, где проводил время с семьей. Накануне Роналду вернулся в Италию на частном самолете. Футболисты его команды уже прошли медобследование и готовятся к возобновлению тренировочного процесса. Криштиану же ожидает двухнедельный карантин.