|
Криштиану Роналду вернулся в Турин
05.05.2020 13:16 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЗвезда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду возвращается в Турин. После остановки сезона из-за пандемии коронавируса португалец отправился на родину, где проводил время с семьей. Накануне Роналду вернулся в Италию на частном самолете. Футболисты его команды уже прошли медобследование и готовятся к возобновлению тренировочного процесса. Криштиану же ожидает двухнедельный карантин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду возвращается в Турин. После остановки сезона из-за пандемии коронавируса португалец отправился на родину, где...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)