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Пресс-секретарь рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина

05.05.2020 13:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее диагностировали коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, лечение проходит планово с применением препаратов, которые рекомендует Минздрав. Отмечается, что Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону.
    

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее диагностировали коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом рассказал его пресс-секретарь Борис...
 
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