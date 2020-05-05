Пресс-секретарь рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина

Источник материала: ОНТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее диагностировали коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, лечение проходит планово с применением препаратов, которые рекомендует Минздрав. Отмечается, что Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону.

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