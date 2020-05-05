﻿ Около 500 правоохранителей заразились коронавирусом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Около 500 правоохранителей заразились коронавирусом

05.05.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Около 500 сотрудников правоохранительных органов Беларуси заразились коронавирусом. Об этом рассказал министр внутренних дел Юрий Караев, сообщает БелТА.

Как отметил Ю. Караев, вирус подтвердили у около 500 правоохранителей, 34 уже выздоровели. В основном положительный результат на COVID-19 выявлен у работников охраны, ППС и офицеров внутренних войск.

Министр отметил, что в системе МВД жестко контролируется соблюдение мер безопасности. Он также обратил внимание на то, что сотрудников органов внутренних дел изначально отбирают по состоянию здоровья, они проходят диспансеризацию.

Как проинформировал глава МВД, в учреждения здравоохранения, подчиняющиеся министерству, каждый день поставляют по тысяче защитных костюмов, которые шьют в исправительных учреждениях. Также там налажен пошив и защитных комбинезонов для медработников. Сейчас в местах отбывания наказаний в день шьют до 16 тыс. средств индивидуальной защиты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 500 сотрудников правоохранительных органов Беларуси заразились коронавирусом. Об этом рассказал министр внутренних дел Юрий Караев, сообщает БелТА.
 
Новости дня
Новости
 
«Это не опаснее посещения продуктового магазина». Почему белорусы продолжают ходить на футбол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика