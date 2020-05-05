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Около 500 правоохранителей заразились коронавирусом
05.05.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Около 500 сотрудников правоохранительных органов Беларуси заразились коронавирусом. Об этом рассказал министр внутренних дел Юрий Караев, сообщает
Как отметил Ю. Караев, вирус подтвердили у около 500 правоохранителей, 34 уже выздоровели. В основном положительный результат на COVID-19 выявлен у работников охраны, ППС и офицеров внутренних войск.
Министр отметил, что в системе МВД жестко контролируется соблюдение мер безопасности. Он также обратил внимание на то, что сотрудников органов внутренних дел изначально отбирают по состоянию здоровья, они проходят диспансеризацию.
Как проинформировал глава МВД, в учреждения здравоохранения, подчиняющиеся министерству, каждый день поставляют по тысяче защитных костюмов, которые шьют в исправительных учреждениях. Также там налажен пошив и защитных комбинезонов для медработников. Сейчас в местах отбывания наказаний в день шьют до 16 тыс. средств индивидуальной защиты.
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Около 500 сотрудников правоохранительных органов Беларуси заразились коронавирусом. Об этом рассказал министр внутренних дел Юрий Караев, сообщает БелТА.
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