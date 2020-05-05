Около 500 правоохранителей заразились коронавирусом

Как отметил Ю. Караев, вирус подтвердили у около 500 правоохранителей, 34 уже выздоровели. В основном положительный результат на COVID-19 выявлен у работников охраны, ППС и офицеров внутренних войск.





Министр отметил, что в системе МВД жестко контролируется соблюдение мер безопасности. Он также обратил внимание на то, что сотрудников органов внутренних дел изначально отбирают по состоянию здоровья, они проходят диспансеризацию.





Как проинформировал глава МВД, в учреждения здравоохранения, подчиняющиеся министерству, каждый день поставляют по тысяче защитных костюмов, которые шьют в исправительных учреждениях. Также там налажен пошив и защитных комбинезонов для медработников. Сейчас в местах отбывания наказаний в день шьют до 16 тыс. средств индивидуальной защиты.