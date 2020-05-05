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Лукашенко не в курсе?

05.05.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня Лукашенко заявил, что по количеству тестов на коронавирус на 1 миллион человек Беларусь находится на втором месте в мире. Но это совсем не так, мягко говоря.



Лукашенко во время посещения Республиканского полигона для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, отвечая на вопросы журналистов, возмутился критикой в мире его решения провести парад 9 мая:

"Парад пройдёт, переживем это все и волна эта спадёт", - заявил он, назвав реакцию в российских СМИ "враньём и фейком". 

- Я просил: мы вас не трогаем и вы нас не трогайте.

При этом он озвучил журналистам количество тестов на коронавирус в Беларуси на 1 миллион человек. Как пишет sb.by со ссылкой на его слова, по этому показателю Беларусь находится на втором месте в мире. 

Однако согласно данным Worldometers, в Беларуси на 1 млн населения сделано 22 369 тестов. Это немного меньше, чем в США и Гренландии. 

С таким показателем наша страна на 42 месте. А лидируют Фарерские острова и Исландия. 

А та же Литва, властям которой Лукашенко предлагал разобраться со "своим коронавирусом", сделала почти 55 тысяч тестов на 1 млн населения. Опережает нас и Россия с показателем более 30,5 тысяч тестов.

Выходит, то ли Лукашенко неправильно доложили информацию, то ли он нам соврал.
 
 
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Сегодня Лукашенко заявил, что по количеству тестов на коронавирус на 1 миллион человек Беларусь находится на втором месте в мире. Но это совсем не так, мягко говоря.
 
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