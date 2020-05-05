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Лукашенко не в курсе?
05.05.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Сегодня Лукашенко заявил, что по количеству тестов на коронавирус на 1 миллион человек Беларусь находится на втором месте в мире. Но это совсем не так, мягко говоря.
Лукашенко во время посещения Республиканского полигона для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, отвечая на вопросы журналистов, возмутился критикой в мире его решения провести парад 9 мая:
"Парад пройдёт, переживем это все и волна эта спадёт", - заявил он, назвав реакцию в российских СМИ "враньём и фейком".
- Я просил: мы вас не трогаем и вы нас не трогайте.
При этом он озвучил журналистам количество тестов на коронавирус в Беларуси на 1 миллион человек. Как пишет
Однако согласно данным
С таким показателем наша страна на 42 месте. А лидируют Фарерские острова и Исландия.
А та же Литва, властям которой Лукашенко предлагал разобраться со "своим коронавирусом", сделала почти 55 тысяч тестов на 1 млн населения. Опережает нас и Россия с показателем более 30,5 тысяч тестов.
Выходит, то ли Лукашенко неправильно доложили информацию, то ли он нам соврал.
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Сегодня Лукашенко заявил, что по количеству тестов на коронавирус на 1 миллион человек Беларусь находится на втором месте в мире. Но это совсем не так, мягко говоря.
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