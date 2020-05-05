Лукашенко не в курсе?









Лукашенко во время посещения Республиканского полигона для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, отвечая на вопросы журналистов, возмутился критикой в мире его решения провести парад 9 мая:





"Парад пройдёт, переживем это все и волна эта спадёт", - заявил он, назвав реакцию в российских СМИ "враньём и фейком".





- Я просил: мы вас не трогаем и вы нас не трогайте.





sb.by со ссылкой на его слова, по этому показателю Беларусь находится на втором месте в мире. При этом он озвучил журналистам количество тестов на коронавирус в Беларуси на 1 миллион человек. Как пишетсо ссылкой на его слова, по этому показателю Беларусь находится на втором месте в мире.





Worldometers , в Беларуси на 1 млн населения сделано 22 369 тестов. Это немного меньше, чем в США и Гренландии. Однако согласно данным, в Беларуси на 1 млн населения сделано 22 369 тестов. Это немного меньше, чем в США и Гренландии.





С таким показателем наша страна на 42 месте. А лидируют Фарерские острова и Исландия.





А та же Литва, властям которой Лукашенко предлагал разобраться со "своим коронавирусом", сделала почти 55 тысяч тестов на 1 млн населения. Опережает нас и Россия с показателем более 30,5 тысяч тестов.





Выходит, то ли Лукашенко неправильно доложили информацию, то ли он нам соврал.



