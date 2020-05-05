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В Гродно из-за коронавируса по ночам стали дезинфицировать улицы

05.05.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно уже две недели по ночам обрабатывают остановки. А несколько дней назад коммунальники стали мыть и асфальт на улицах города, сообщает телеканал «Гродно Плюс». Смотрите, как это происходит.


Фото: скрин с видео

Все дороги в областном центре будут мыть раз в трое суток. Специалисты говорят, что дезсредство, которое используется, безопасно. За одну ночь спецтехника проезжает десятки километров.


Фото: скрин с видео

Одной тонны средства хватает на обработку порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна города. Цель таких мероприятий — минимизировать распространение коронавирусной инфекции.

— С помощью техники обрабатываются дорожное покрытие, остановочные пункты, тротуары дезинфицирующим средством. Разработан регламент и мы работаем согласно этому регламенту, согласованному с санстанцией. Почему обработка проходит в ночное время? Чтобы было меньше дискомфорта для горожан, — рассказал главный инженер предприятия «Гродненское спецавтохозяйство» Андрей Лисица.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно уже две недели по ночам обрабатывают остановки. А несколько дней назад коммунальники стали мыть и асфальт на улицах города.
 
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