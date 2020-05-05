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В Гродно из-за коронавируса по ночам стали дезинфицировать улицы
05.05.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно уже две недели по ночам обрабатывают остановки. А несколько дней назад коммунальники стали мыть и асфальт на улицах города,
Все дороги в областном центре будут мыть раз в трое суток. Специалисты говорят, что дезсредство, которое используется, безопасно. За одну ночь спецтехника проезжает десятки километров.
Одной тонны средства хватает на обработку порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна города. Цель таких мероприятий — минимизировать распространение коронавирусной инфекции.
— С помощью техники обрабатываются дорожное покрытие, остановочные пункты, тротуары дезинфицирующим средством. Разработан регламент и мы работаем согласно этому регламенту, согласованному с санстанцией. Почему обработка проходит в ночное время? Чтобы было меньше дискомфорта для горожан, — рассказал главный инженер предприятия «Гродненское спецавтохозяйство» Андрей Лисица.
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В Гродно уже две недели по ночам обрабатывают остановки. А несколько дней назад коммунальники стали мыть и асфальт на улицах города.
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