В Гродно из-за коронавируса по ночам стали дезинфицировать улицы

Источник материала: Tut.by

В Гродно уже две недели по ночам обрабатывают остановки. А несколько дней назад коммунальники стали мыть и асфальт на улицах города, сообщает телеканал «Гродно Плюс». Смотрите, как это происходит.



Фото: скрин с видео

Все дороги в областном центре будут мыть раз в трое суток. Специалисты говорят, что дезсредство, которое используется, безопасно. За одну ночь спецтехника проезжает десятки километров.



Фото: скрин с видео

Одной тонны средства хватает на обработку порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна города. Цель таких мероприятий — минимизировать распространение коронавирусной инфекции.

— С помощью техники обрабатываются дорожное покрытие, остановочные пункты, тротуары дезинфицирующим средством. Разработан регламент и мы работаем согласно этому регламенту, согласованному с санстанцией. Почему обработка проходит в ночное время? Чтобы было меньше дискомфорта для горожан, — рассказал главный инженер предприятия «Гродненское спецавтохозяйство» Андрей Лисица.