БТ распространяет фейки в своем телеграм-канале

скриншот сообщения в телеграм-канале АТН





даже не входит в десятку лидеров по этому показателю, занимая лишь 42 место в мире На самом деле Беларусь не только не на втором месте, а





Однако про "второе место" сегодня заявил Лукашенко. Когда же выяснилось, что это не так, соответствующая информация на сайте БелТА была отредактировала, а в телеграме АТН удалена.