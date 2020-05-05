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БТ распространяет фейки в своем телеграм-канале

05.05.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вслед за Лукашенко АТН (Агентство теленовостей телеканала Беларусь 1) в своем телеграм-канале распространило "сказочную" информацию о тестировании на коронавирус в Беларуси.


скриншот сообщения в телеграм-канале АТН

На самом деле Беларусь не только не на втором месте, а даже не входит в десятку лидеров по этому показателю, занимая лишь 42 место в мире

Однако про "второе место" сегодня заявил Лукашенко. Когда же выяснилось, что это не так, соответствующая информация на сайте БелТА была отредактировала, а в телеграме АТН удалена. 
 
Теги: Новости
 
 
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Вслед за Лукашенко АТН (Агентство теленовостей телеканала Беларусь 1) в своем телеграм-канале распространило "сказочную" информацию о тестировании на коронавирус...
 
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