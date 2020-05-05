Нотариус Ганцевщины проконсультирует бесплатно

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



Фото носит иллюстративный характер

В мае 2020 года нотариусы Брестчины будут консультировать бесплатно.

Старт благотворительной акции будет дан 8 мая проведением Белорусской нотариальной палатой традиционной республиканской акции по бесплатному консультированию, посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Брестского нотариального округа согласно графику их работы. Обращаем внимание, что консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро Брестского нотариального округа, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.

После празднования Дня Победы, с 11 и до конца мая 2020 года нотариусы Брестчины продолжат бесплатно консультировать граждан. Однако, с целью защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) и соблюдения рекомендаций по физическому дистанцированию акция по бесплатному консультированию будет проводиться в удаленном формате, т.е. по телефонам нотариальных контор или с использованием средств видеосвязи (мессенджеров – skype, viber и т.д.).

С графиками предоставления консультаций нотариусами Брестского нотариального округа в удаленном формате в мае 2020 года можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Обращаем внимание, что предоставляемая удаленно консультация является предварительной, в связи с тем, что применительно к некоторым конкретным правоотношениям полная консультация может быть предоставлена только после оценки нотариусом всех имеющихся обстоятельств и необходимых документов.

Актуальные контактные телефоны, а также адреса нотариальных контор и нотариальных бюро размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».

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