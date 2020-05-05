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В Беларуси выздоровел и выписан 3771 пациент с COVID-19

05.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси выздоровел и выписан 3771 пациент с COVID-19

В Беларуси на 5 мая выздоровел и выписан 3771 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Беларуси зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

https://www.belta.by/

 
 
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В Беларуси на 5 мая выздоровел и выписан 3771 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В...
 
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