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Карпунин: «Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных»

05.05.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира».

Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»

Карпунин: «Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных, на которых держатся наука и учебные процессы, учебное будущее. Поэтому это тоже очень важный шаг, что мы увидели. И если мы в условиях пандемии можем потерять эти светлые головы, то через несколько лет мы почувствуем этот удар на нашей науке и образовании.

Люди в материале: Андрей Карпунин

 
 
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Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира». Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в...
 
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Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»
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