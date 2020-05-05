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Карпунин: «Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных»
05.05.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе
Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
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Карпунин: «Мы очень стали любить и ценить людей пожилого возраста. Самое главное – мы пытаемся спасти преподавательский состав, наших учёных»
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