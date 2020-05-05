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Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»
05.05.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Пётр Петровский, политический аналитик:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Пётр Петровский:
Олег Гайдукевич:
Пётр Петровский:
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Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»
Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира». Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты...
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