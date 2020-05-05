ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»

05.05.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Депутаты собрали деньги и отдали Минздраву.

Пётр Петровский, политический аналитик:
Бизнес берёт, перепрофилируется, помогает каким-то больницам, поликлиникам. Некоторые общественные организации организовывают, в том числе шьют эти самые недостающие костюмы.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
А рестораны бесплатно кормят смены врачей.

Пётр Петровский:
Совершенно верно.

Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный

Олег Гайдукевич:
Это молодцы!

Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»

Пётр Петровский:
У нас появляется то, чего так все ожидали. У нас появляется инициатива снизу, причём в сложный момент. Это перепрофилирование даже поведения человека, что не пока петух клюнет, не государство должно меня положить в больницу, излечить и всё такое. 

Люди в материале: Петр Петровский, Олег Гайдукевич, Игорь Марзалюк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира». Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты...
 
Новости дня
Новости
 
Антитела, способные победить COVID-19, создали ученые из Нидерландов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика