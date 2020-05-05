Политический аналитик: «У нас появляется то, чего так все ожидали: инициатива снизу, причём в сложный момент»

Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Депутаты собрали деньги и отдали Минздраву.

Пётр Петровский, политический аналитик:

Бизнес берёт, перепрофилируется, помогает каким-то больницам, поликлиникам. Некоторые общественные организации организовывают, в том числе шьют эти самые недостающие костюмы.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

А рестораны бесплатно кормят смены врачей.

Пётр Петровский:

Совершенно верно.

Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный

Олег Гайдукевич:

Это молодцы!





Пётр Петровский:

У нас появляется то, чего так все ожидали. У нас появляется инициатива снизу, причём в сложный момент. Это перепрофилирование даже поведения человека, что не пока петух клюнет, не государство должно меня положить в больницу, излечить и всё такое.