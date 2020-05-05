ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный

05.05.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира».

Ситуация с коронавирусом и международные отношения. «Некий элемент честности сейчас всплыл на поверхность»

Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Что впечатлило – это то действие нашей страны, это, кстати, имеет международный эффект, это действия нашей страны по тому, как мы стали эвакуировать граждан не только Беларуси из других стран, а граждан России, помогали Литве, помогали всем странам, которые к нам обращались по эвакуации граждан. Я думаю, что это нам, на самом деле, я убеждён, что это сыграло и не только на человеческий имидж страны, а и на международный имидж страны.

И когда кто-нибудь там потом будет рассказывать, что Беларусь какое-то там не такое государство, люди, которые это будут слышать, только усмехнутся и скажут: вы знаете, когда надо было, Беларусь протянула руку помощи. Мы же не обладаем сверхэкономическим потенциалом. Но когда Китай обратился, когда всё начиналось, Беларусь протянула руку помощи. Когда нам закрыли границу, и наших граждан выгнали из самолёта – в Индии не пустили, чтобы они летели в Минск, Беларусь не ожесточилась, Беларусь помогла дальше этим другим гражданам, и России. И это наш успех, на мой взгляд. Это успех нашей внешней политики, это успех нашего позиционирования в мире. И вот это показывает нас, как нацию, в том числе.

И, кстати, после нас многие тоже стали так делать. Потому что вот эти примеры правильного поведения, они потом трансформируются и на другие страны. Мне хочется вот это хорошее говорить, потому что пандемия обнажает, кризис обнажает всегда не только плохое, он всегда еще обнажает и хорошие вещи. И о них хочется говорить, испытывая  гордость за свою страну.

Люди в материале: Олег Гайдукевич

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира». Ситуация с коронавирусом и международные отношения. «Некий элемент честности сейчас всплыл...
 
Новости дня
Новости
 
Как отличить симптомы болезни Лайма от СOVID-19? Объясняет инфекционист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика