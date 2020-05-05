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Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный
05.05.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
И, кстати, после нас многие тоже стали так делать. Потому что вот эти примеры правильного поведения, они потом трансформируются и на другие страны. Мне хочется вот это хорошее говорить, потому что пандемия обнажает, кризис обнажает всегда не только плохое, он всегда еще обнажает и хорошие вещи. И о них хочется говорить, испытывая гордость за свою страну.
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Гайдукевич о том, как Беларусь помогала эвакуировать людей: «Это сыграло не только на человеческий имидж страны, а и на международный
Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира». Ситуация с коронавирусом и международные отношения. «Некий элемент честности сейчас всплыл...
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