"Это забава Лукашенко" Участники праймериз призывают бойкотировать парад во время эпидемии

Телеграфу сообщили в Штабе единого кандидата. Об этомсообщили в Штабе единого кандидата.





«Ветераны не должны быть на параде»





«Сегодняшний парад — это негативное явление во всех смыслах. Ставятся под угрозу здоровье и жизнь военных участников. Есть также угроза для потенциальных зрителей, которые либо будут согнаны, потому что у государства есть аппарат принуждения, чтобы обеспечить все полные площадки вокруг парада, либо могут принять участие из-за незнания угрозы», — заявил Юрий Губаревич, председатель Движения за свободу.









По его словам, «это просто забава для Александра Лукашенко и его окружения, которые явно не хотят быть одни». А ветераны, которые еще остались живы, ни в коем случае не должны быть привлечены к этому событию, считает политик.





«Я призываю потенциальных участников просто бойкотировать это мероприятие — вы должны подумать о собственном здоровье и жизни», — заявил он.





«Чихали на рекомендации ВОЗ»





В свою очередь сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова отметила, что деньги, которые идут на парад, могли «быть использованы для помощи системе здравоохранения, помощи малому и среднему бизнесу, помощи гражданам».





«На мой взгляд, это просто отмывание денег из бюджета, который мы финансируем, и просто издевательства над людьми», — подчеркнула она.





По ее мнению, парад можно было бы перенести на лето или следующий год.





«А отсутствие отказа от проведения парада означает, что власти не заботятся о людях. Они готовы реализовать все свои сценарии, все, что у них в голове, за счет здоровья и жизни граждан. Я прошу людей не участвовать в массовых мероприятиях, проводимых властями, и проявлять большую ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких», — призвала Ковалькова.





По ее мнению, президент Александр Лукашенко «неадекватно оценивает ситуацию и не может отказаться от своих амбиций перед людьми».





«Ни в наших экономических условиях тратить миллион долларов на проведение парада. Больше всего раздражает то, что ни один министр не может ударить по столу: ни министр образования, ни министр здравоохранения, ни министр обороны. Специалисты в своей области не могут доказать одному человеку, что такие события сегодня опасны. А мы еще и на рекомендации Всемирной организации здравоохранения чихали», — подчеркнула сопредседатель БХД.









«Это за гранью добра и зла»





По мнению председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, «люди, которые всё ещё доверяют власти или как-то зависят от нее, становятся заложниками безумия одного человека, его непомерного эго, его желания кому-то что-то доказать, хотя в результате он выглядит каким-то анекдотичным персонажем».





«Людей туда загонят обязательно: правдами, неправдами, посылами, угрозами, но обязательно их туда загонят. Я уже не говорю о тех бойцах, которые примут участие в параде, которые вынуждены подчиняться приказам командиров и начальников в соответствие с присягой и уставам. Я очень надеюсь, что в офицерской среде найдутся люди, которые поставят жизнь и здоровье своих подчинённых во главу угла. Шансов, конечно немного, но я всё-таки на это надеюсь», — отметил политик.





Он раскритиковал «желание искусственно создать очаг пандемии».





«Говоря о том, что параду быть, Лукашенко заявил, что «они за нас умирали». Теперь Лукашенко в своём безумии решил, что он заменяет Родину. Свои хотелки он представляет как Родину. Желание выгнать подневольных людей, связанных присягой, – это за гранью добра и зла», — добавил председатель ОГП.





По его словам, властям «парад важнее, чем жизнь».





«Они отстроили для себя поликлинику, имеют лучшее оборудование, наверное, лучших врачей. Они себя обезопасили, как могли, а многих остальных обрекают на болезнь, на смерть. Это страшно», — заключил Козлов.