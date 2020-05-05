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"Это забава Лукашенко" Участники праймериз призывают бойкотировать парад во время эпидемии

05.05.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители оппозиционных партий и организаций, участвующие в праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на президентских выборах в Беларуси в 2020 году, раскритиковали намерение властей страны провести парад 9 мая, несмотря на эпидемию коронавируса в стране.

"Это забава Лукашенко" Участники праймериз призывают бойкотировать парад во время эпидемии
Об этом Телеграфу сообщили в Штабе единого кандидата.

«Ветераны не должны быть на параде»


«Сегодняшний парад — это негативное явление во всех смыслах. Ставятся под угрозу здоровье и жизнь военных участников. Есть также угроза для потенциальных зрителей, которые либо будут согнаны, потому что у государства есть аппарат принуждения, чтобы обеспечить все полные площадки вокруг парада, либо могут принять участие из-за незнания угрозы», — заявил Юрий Губаревич, председатель Движения за свободу.


По его словам, «это просто забава для Александра Лукашенко и его окружения, которые явно не хотят быть одни». А ветераны, которые еще остались живы, ни в коем случае не должны быть привлечены к этому событию, считает политик.

«Я призываю потенциальных участников просто бойкотировать это мероприятие — вы должны подумать о собственном здоровье и жизни», — заявил он.

«Чихали на рекомендации ВОЗ»


В свою очередь сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова отметила, что деньги, которые идут на парад, могли «быть использованы для помощи системе здравоохранения, помощи малому и среднему бизнесу, помощи гражданам».

«На мой взгляд, это просто отмывание денег из бюджета, который мы финансируем, и просто издевательства над людьми», — подчеркнула она.

По ее мнению, парад можно было бы перенести на лето или следующий год.

«А отсутствие отказа от проведения парада означает, что власти не заботятся о людях. Они готовы реализовать все свои сценарии, все, что у них в голове, за счет здоровья и жизни граждан. Я прошу людей не участвовать в массовых мероприятиях, проводимых властями, и проявлять большую ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких», — призвала Ковалькова.

По ее мнению, президент Александр Лукашенко «неадекватно оценивает ситуацию и не может отказаться от своих амбиций перед людьми».

«Ни в наших экономических условиях тратить миллион долларов на проведение парада. Больше всего раздражает то, что ни один министр не может ударить по столу: ни министр образования, ни министр здравоохранения, ни министр обороны. Специалисты в своей области не могут доказать одному человеку, что такие события сегодня опасны. А мы еще и на рекомендации Всемирной организации здравоохранения чихали», — подчеркнула сопредседатель БХД.


«Это за гранью добра и зла»


По мнению председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, «люди, которые всё ещё доверяют власти или как-то зависят от нее, становятся заложниками безумия одного человека, его непомерного эго, его желания кому-то что-то доказать, хотя в результате он выглядит каким-то анекдотичным персонажем».

«Людей туда загонят обязательно: правдами, неправдами, посылами, угрозами, но обязательно их туда загонят. Я уже не говорю о тех бойцах, которые примут участие в параде, которые вынуждены подчиняться приказам командиров и начальников в соответствие с присягой и уставам. Я очень надеюсь, что в офицерской среде найдутся люди, которые поставят жизнь и здоровье своих подчинённых во главу угла. Шансов, конечно немного, но я всё-таки на это надеюсь», — отметил политик.

Он раскритиковал «желание искусственно создать очаг пандемии».

«Говоря о том, что параду быть, Лукашенко заявил, что «они за нас умирали». Теперь Лукашенко в своём безумии решил, что он заменяет Родину. Свои хотелки он представляет как Родину. Желание выгнать подневольных людей, связанных присягой, – это за гранью добра и зла», — добавил председатель ОГП.

По его словам, властям «парад важнее, чем жизнь».

«Они отстроили для себя поликлинику, имеют лучшее оборудование, наверное, лучших врачей. Они себя обезопасили, как могли, а многих остальных обрекают на болезнь, на смерть. Это страшно», — заключил Козлов.
 
 
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Представители оппозиционных партий и организаций, участвующие в праймериз по выдвижению единого кандидата от оппозиции на президентских выборах в Беларуси в 2020...
 
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