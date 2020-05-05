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Литва открывает границу. Но не для Беларуси
05.05.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В связи тем, что пандемия коронавируса идет на спад, Европейский Союз рассматривает возможность открыть внутренние границы с середины мая, заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
"В Еврокомиссии мы обсуждаем, совет министров также состоялся, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты", – заявила Р. Тамашунене в интервью радиостанции Lietuvos radijas.
По ее словам, одновременно будет оставлена возможность самим государствам решать вопрос возможных санитарных проверок на границе.
Министр сказала, что ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня.
Когда в Литве был введен карантин, были ограничены въезд и выезд из страны, запрет на выезд граждан Литвы был отменен с 4 мая.
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В связи тем, что пандемия коронавируса идет на спад, Европейский Союз рассматривает возможность открыть внутренние границы с середины мая, заявила министр...
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