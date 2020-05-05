ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банк развития вводит льготные кредиты для производителей средств защиты от COVID-19

05.05.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Банк развития Беларуси предложил новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса, который производит медицинское оборудование и средства защиты: маски, костюмы, респираторы и т. п.

Также сюда подпадает «другая деятельность, направленная на борьбу с распространением коронавирусной инфекции».

Условия кредитования таковы. Можно взять деньги на приобретение основных средства для производства или услуг либо на текущую деятельность. Ставка — половина ставки рефинансирования плюс 2,5%. На данный момент это 6,88% годовых.

Деньги дает не сам Банк развития, а банки-партнеры, среди которых Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, МТБанк, Приорбанк и др. Участвуют также четыре лизинговые компании — «Промагролизинг», «Райффайзен-Лизинг», «АСБ Лизинг», «Агролизинг».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк развития Беларуси предложил новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса, который производит медицинское оборудование и средства защиты: маски,...
 
Новости дня
Новости
 
Азаренко о самоизоляции: «Как будто раз за разом проживаешь один и тот же день, я почти сбилась со счета»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика