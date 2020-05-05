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Банк развития вводит льготные кредиты для производителей средств защиты от COVID-19
05.05.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Банк развития Беларуси предложил новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса, который производит медицинское оборудование и средства защиты: маски, костюмы, респираторы и т. п.
Также сюда подпадает «другая деятельность, направленная на борьбу с распространением коронавирусной инфекции».
Условия кредитования таковы. Можно взять деньги на приобретение основных средства для производства или услуг либо на текущую деятельность. Ставка — половина ставки рефинансирования плюс 2,5%. На данный момент это 6,88% годовых.
Деньги дает не сам Банк развития, а банки-партнеры, среди которых Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, МТБанк, Приорбанк и др. Участвуют также четыре лизинговые компании — «Промагролизинг», «Райффайзен-Лизинг», «АСБ Лизинг», «Агролизинг».
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Банк развития Беларуси предложил новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса, который производит медицинское оборудование и средства защиты: маски,...
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