Банк развития вводит льготные кредиты для производителей средств защиты от COVID-19

Также сюда подпадает «другая деятельность, направленная на борьбу с распространением коронавирусной инфекции».





Условия кредитования таковы. Можно взять деньги на приобретение основных средства для производства или услуг либо на текущую деятельность. Ставка — половина ставки рефинансирования плюс 2,5%. На данный момент это 6,88% годовых.





Деньги дает не сам Банк развития, а банки-партнеры, среди которых Белгазпромбанк, Белинвестбанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, МТБанк, Приорбанк и др. Участвуют также четыре лизинговые компании — «Промагролизинг», «Райффайзен-Лизинг», «АСБ Лизинг», «Агролизинг».



