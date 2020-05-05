Сергей Штанюк: «Государство должно поддержать бизнес. Малый и средний бизнес – это как локомотив экономики. Во всем мире же поддерживают, то почему у нас нет?»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник сборной Беларуси Сергей Штанюк рассказал о своем бизнесе в условиях пандемии коронавируса.

– Расскажите сейчас о вашем бизнесе. Ходят ли люди?

– Работаем. Хуже стало, но работаем. Не закрываемся.

– Не отправляете работников в отпуск?

– Нет, пока работаем. Все нормально.

– Как на ваш взгляд, должно ли государство в такой ситуации поддержать бизнес?

– Конечно, должно. Все-таки малый и средний бизнес – это как локомотив экономики. Во всем мире же поддерживают, то почему у нас нет?

– Вы ходите по улицам, видите ситуацию. Насколько все серьезно?

– Даже не знаю, что и сказать. В плане бизнеса, да, мы ощущаем. А так, если смотреть визуально по Минску, то особо ничего не вижу.

– А вы сами какие меры предосторожности используете?

– В общественных местах хожу в маске, обрабатываю руки. Перчатки, когда нужно, надеваю.

– Как относитесь к проведению парада. Может, как раз стоило бы эти деньги перенаправить на бизнес?

– Ой, ну я сейчас буду об этом рассуждать... Мое отношение к проведению парада – отрицательное. А куда деньги отправлять – это пускай правительство решает, – сказал Штанюк.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 3,6 миллиона случаев. Более 1,17 миллион пациентов выздоровели, летальных исходов – более 251 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 18350 случаев заражения коронавирусом. 3259 человек выздоровели и 103 умерли.

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