От пневмонии и COVID-19 умерла 30-летняя женщина из Микашевичей

Источник материала: Tut.by

3 мая умерла 30-летняя женщина из Микашевичей Лунинецкого района, которую госпитализировали с пневмонией. Родственники женщины сообщили TUT.BY, что у нее был положительный тест на коронавирус.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Галина (имя изменено по этическим соображениям. — Прим. TUT.BY) жила в Микашевичах, воспитывала с мужем двоих маленьких детей — сына и дочь.

— У нее никаких хронических заболеваний не было. Она была здоровая, — рассказала TUT.BY мама умершей.

По словам родственников, Галина заболела во второй половине апреля.

— Ее забрали с левосторонней пневмонией. За семь дней стала тяжелая двусторонняя пневмония. Сначала она лежала в больнице в Лунинце, а когда уже совсем плохая стала, отвезли в Пинск, — сообщила мама.

Женщина говорит, что у ее дочери дважды брали тест на коронавирус — и оба результата были положительными. Об этом родственникам устно сообщили медики.

3 мая женщина умерла. Хоронили ее в закрытом гробу.

В Беларуси на 5 мая было 18 350 случаев COVID-19. За последние сутки прирост составил 861 случай.

Общая статистика по коронавирусу в Брестской области последний раз озвучивалась 29 апреля. Тогда сообщали о 681 человеке с подтвержденным COVID-19.

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