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Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама

05.05.2020 17:56 — Новости о Коронавирусе | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

А вы знали, что в Амстердаме есть плавучий приют для бездомных кошек? De Poezenboot, что с нидерландского означает «Кошачья лодка», – это поистине уникальное место. Впервые его основала голландка Генриетта ван Вельде в 1968 году. Она очень любила котиков и хотела найти им дом, где они бы чувствовали себя сытыми, любимыми и, что самое главное, в безопасности. Даже несмотря на то, что эти животные не сильно любят воду, они с удовольствием на ней живут. В итоге сейчас в «Кошачье лодке» находится больше 50 кошек.

Больше информации: официальный сайт, Instagram.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
Этот привлекательный паренек – один из жителей «Кошачьей лодки». depoezenboot.amsterdam

Все началось в 1966 году, когда Генриетта обнаружила у своего дома кошку с котятами. Женщине стало их жаль, и она решила забрать пушистую семью домой. Позже она нашла еще одного брошенного кота. И еще одного. И еще… А потом и другие люди стали приносить ей бездомных животных, о которых некому было заботиться. Не успела Генриетта и глазом моргнуть, как превратилась в «кошачью леди».

Но вскоре котов и кошек стало так много, что им просто не хватало места в жилом доме. Тогда-то женщине и пришла в голову идея «Кошачьей лодки». Так как дом Генриетты находился рядом с каналом, она купила голландскую парусную баржу. И не просто купила, а обустроила лодку специально для котиков: сделала им лежанки для сна, расставила миски с едой и водой, принесла много игрушек.

Это первый и единственный в мире плавучий дом для котов.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
Jorge Royan

В нем живут больше полусотни котов и кошек.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
depoezenboot.amsterdam

Эта баржа – настоящее спасение для брошенных и бездомных котиков.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
depoezenboot.amsterdam

Когда в «Кошачьей лодке» появились первые жильцы, люди, которым была небезразлична судьба бедных животных, начали помогать Генриетте ухаживать за питомцами. Они играли с ними, приносили еду, убирали на лодке. К сожалению, буквально через три года баржа начала трещать по швам. Генриетту взволновала судьба своих «постояльцев». В итоге в 1971 году она решила купить новый плавучий приют для кошек.

«Кошачья лодка» стала настолько популярным местом, что теперь люди приходили не только чтобы отдать животное, но и чтобы забрать его домой. Как говорится на сайте De Poezenboot, в 60-х годах никто и представить мог, что благодаря одной кошке с котятами откроется самый известный приют во всем мире.

De Poezenboot был впервые открыт в 1968 году.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
depoezenboot.amsterdam

Сначала он был домом для брошенных и больных котиков.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
depoezenboot.amsterdam

Но вскоре приют превратился в место настоящей благотворительности.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
depoezenboot.amsterdam

3 июня 1987 года De Poezenboot превратился в благотворительную организацию. Был даже учрежден специальный фонд. Но в 2006 году городские власти Амстердама решили отбуксировать одну из лодок. Без сомнения, такое решение очень расстроило волонтеров, но они продолжили ухаживать за кошками.

Эти пушистики ждут, когда за ними придут любящие хозяева.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
depoezenboot.amsterdam

Сейчас около 25 добровольцев заботятся о питомцах.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
depoezenboot.amsterdam

«Кошачью лодку» можно посещать каждый день, но только в определенное время.

Как плавучий приют для кошек стал достопримечательностью Амстердама
depoezenboot.amsterdam

Как и несколько десятилетий назад, приют продолжает ухаживать за животными и находить им дома. Однако стоит отметить, что процесс «усыновления» котика очень строгий – это сделано специально, чтобы найти порядочных и добросовестных хозяев. Ведь так важно, чтобы люди любили своих питомцев и заботились о них должным образом.

К сожалению, из-за коронавируса приют будет закрыт для посещения до 1 июня. Но для тех, кто хочет взять себе животное, работники «Кошачьей лодки» советуют звонить по телефону и договариваться о встрече заранее.

Источник: boredpanda.com

Перевод: Flytothesky.ru

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А вы знали, что в Амстердаме есть плавучий приют для бездомных кошек? De Poezenboot, что с нидерландского означает «Кошачья лодка», – это поистине уникальное место....
 
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